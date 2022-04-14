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Известный французский бренд решил продолжить работу в России

rus.postimees.ee
Известный французский бренд решил продолжить работу в России
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Продукция L'Occitane.
Продукция L'Occitane. Фото: Kristi Kamenik

Французский косметический бренд L'Occitane, также работающий в Эстонии, продолжит свою деятельность в России, пишет Postimees.

Предприятие подтвердило, что закрытие магазинов подробно обсуждалось, но было решено оставить их открытыми, несмотря на военные действия России в Украине, передает BBC.

По словам компании, они не могут рисковать закрытием магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы не можем гарантировать, что наши 700 сотрудников в России не станут жертвами мести, если мы прекратим деятельность в России. Мы особенно обеспокоены сотрудниками, у которых есть родственники в Украине или о тех, кто из Украины», — передает Би-би-си заявление косметического бренда L'Occitane.

При этом все инвестиции, связанные с Россией, приостановлены.

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