Французский косметический бренд L'Occitane, также работающий в Эстонии, продолжит свою деятельность в России, пишет Postimees.
Известный французский бренд решил продолжить работу в России
Известный французский бренд решил продолжить работу в России
Предприятие подтвердило, что закрытие магазинов подробно обсуждалось, но было решено оставить их открытыми, несмотря на военные действия России в Украине, передает BBC.
По словам компании, они не могут рисковать закрытием магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.
«Мы не можем гарантировать, что наши 700 сотрудников в России не станут жертвами мести, если мы прекратим деятельность в России. Мы особенно обеспокоены сотрудниками, у которых есть родственники в Украине или о тех, кто из Украины», — передает Би-би-си заявление косметического бренда L'Occitane.
При этом все инвестиции, связанные с Россией, приостановлены.
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