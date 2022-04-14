Известный французский бренд решил продолжить работу в России

Предприятие подтвердило, что закрытие магазинов подробно обсуждалось, но было решено оставить их открытыми, несмотря на военные действия России в Украине, передает BBC .

По словам компании, они не могут рисковать закрытием магазинов в Москве и Санкт-Петербурге.

«Мы не можем гарантировать, что наши 700 сотрудников в России не станут жертвами мести, если мы прекратим деятельность в России. Мы особенно обеспокоены сотрудниками, у которых есть родственники в Украине или о тех, кто из Украины», — передает Би-би-си заявление косметического бренда L'Occitane.