L'Occitane закроет все магазины в России

В заявлении (.pdf) L'Occitane говорится, что она «решительно осуждает необоснованное вторжение России на Украину». Компания уточняет, что за последние несколько недель «значительно свернула» бизнес в России и, в частности, приостановила инвестиции и продажи в стране.

«С учетом огромных человеческих страданий, причиняемых эскалацией военных действий на Украине, и для защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии мы решили закрыть магазины и интернет-магазины в России»,— заявили в L'Occitane.