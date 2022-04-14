Французская косметическая сеть L'Occitane сообщила, что закроет все магазины и интернет-магазины в России. Это решение принято на фоне российской военной операции на Украине, пишет «Коммерсант».
L'Occitane закроет все магазины в России
В заявлении (.pdf) L'Occitane говорится, что она «решительно осуждает необоснованное вторжение России на Украину». Компания уточняет, что за последние несколько недель «значительно свернула» бизнес в России и, в частности, приостановила инвестиции и продажи в стране.
«С учетом огромных человеческих страданий, причиняемых эскалацией военных действий на Украине, и для защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии мы решили закрыть магазины и интернет-магазины в России»,— заявили в L'Occitane.
Компании пообещала, что продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России. На начало 2022 года у L'Occitane в стране было 112 магазинов, в них работают 700 человек. Согласно последнему отчету, продажи компании в России за девять месяцев 2021 года превысили €45,9 млн, увеличившись на 28,1% в годовом выражении.