В результате страшного ДТП погиб легендарный футболист «Реала»

11 апреля в городе Кали автомобиль Ринкона столкнулся с автобусом, а сам футболист получил многочисленные травмы головы. Его доставили в больницу и прооперировали, состояние оценивали как критическое. К сожалению, Фредди не выжил.

"Федерация футбола Колумбии глубоко сожалеет о смерти Ринкона. Это большая потеря для его семьи и друзей, а также для нашего спорта, мы будем скучать по нему и вспоминать о нем с большой любовью, признательностью, уважением и восхищением", - говорится в сообщении Федерации.

"Мы выражаем искренние соболезнования его близким, бывшим товарищам по команде и фанатам клубов, за которые он играл, а также сборной Колумбии, которую он представлял на трех чемпионатах мира. Покойся с миром", - говорится в заявлении FIFA.

Автомобиль, на котором Ринкон попал в аварию 11 апреля.

Фредди Ринкон был знаковой фигурой в сборной Колумбии в 1990-х годах. В составе национальной команды Колумбии он провел 84 матча и забил 17 мячей.

В составе сборной Колумбии Фредди Ринкон участник чемпионатов мира 1990, 1994 и 1998 годов.

В европейском клубном футболе Ринкон выступал за "Наполи", "Реал" Мадрид.

Также Ринкон выступал за клубы "Санта Фе", "Америка де Кали" (двукратный чемпион Колумбии), "Палмейрас" (чемпион Бразилии 1994 года, чемпион штат Сан-Паулу 1994 года), "Палмейрас", "Коринтианс" (двукратный чемпион Бразилии, чемпион штата Сан-Паулу 1999 года), "Сантос", "Крузейро".

В 2000 году, в составе "Коринтианса", колумбийский плеймейкер выиграл клубный чемпионат мира.

В 2004 году колумбиец завершил футбольную карьеру. В последнее время Ринкон работал комментатором на колумбийском телевидении.