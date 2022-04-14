Направляясь по рижской улице Таллинас в сторону улицы Миера, скажем, на почту или наоборот - в сторону улицы Кр. Барона, нельзя не заметить ветхий, полуразрушенный, затхлый, но очень интересный, необычный и аристократически старинный дом. Вход в подъезд украшает характерный для югендстиля элемент - пасть дракона, а дверь напоминает карету Золушки. Этот дом - ошибка молодости архитектора Эйжена Лаубе - дом Дракона, или доходный дом Каминтиуса. Сейчас он превратился в развалины категории В, пишет Rus.TVnet.
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Ошибка юности на рижской улице Таллинас: дом Дракона, или доходный дом Каминтиуса
Ошибка юности на рижской улице Таллинас: дом Дракона, или доходный дом Каминтиуса