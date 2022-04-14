Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для Сил обороны Эстонии в общей сложности 220 колесных бронетранспортеров, сообщил Rus.Err.ee.
Эстония закупит для Сил обороны 220 бронетранспортеров
Эстония закупит для Сил обороны 220 бронетранспортеров
По словам руководителя отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саара, для Сил обороны будут закуплены бронетранспортеры с колесными базами 4x4 и 6x6 на сумму более 200 млн евро.
В связи со сложившейся в сфере безопасности ситуацией, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки, сообщил центр.
«Это означает, что конкурс на поставку будет объявлен уже во втором квартале этого года. Мы ищем партнера, который сможет доставить транспорт указанного типа к концу 2024 года», — сказал Саар.
Ключевые слова