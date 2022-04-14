Чт, 14.04.2022
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Эстония закупит для Сил обороны 220 бронетранспортеров

rus.postimees.ee
Эстония закупит для Сил обороны 220 бронетранспортеров
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Бронетранспортер SISU GTP 4x4
Бронетранспортер SISU GTP 4x4 Фото: Publicitātes foto

Государственный центр оборонных инвестиций (RKIK) готовится к закупке для Сил обороны Эстонии в общей сложности 220 колесных бронетранспортеров, сообщил Rus.Err.ee.

По словам руководителя отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саара, для Сил обороны будут закуплены бронетранспортеры с колесными базами 4x4 и 6x6 на сумму более 200 млн евро.

В связи со сложившейся в сфере безопасности ситуацией, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки, сообщил центр.

«Это означает, что конкурс на поставку будет объявлен уже во втором квартале этого года. Мы ищем партнера, который сможет доставить транспорт указанного типа к концу 2024 года», — сказал Саар.

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