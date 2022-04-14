Эстония закупит для Сил обороны 220 бронетранспортеров

По словам руководителя отдела бронированных транспортных средств и техники RKIK Кармо Саара, для Сил обороны будут закуплены бронетранспортеры с колесными базами 4x4 и 6x6 на сумму более 200 млн евро.

В связи со сложившейся в сфере безопасности ситуацией, поставку обоих типов бронетранспортеров планируется осуществить в короткие сроки, сообщил центр.