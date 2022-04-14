Листовки вместо ценников, "Война и мир" вместо лозунгов. Какие антивоенные акции проходят в России и как преследуют их участников

Александре Скочиленко инкриминируют ч.2 207.3 УК РФ - "распространение заведомо ложной информации" по мотивам "политической вражды" в отношении социальной группы. Уголовное преследование по этой части статьи подразумевает более жесткий состав преступления, чем только за факт "распространения".

Из-за расстановки листовок с надписью "Нет войне" в гипермаркете "Лента" 12 апреля был задержан реаниматолог роддома в Петербурге Андрей Македонов. Он рассказал Би-би-си, что утром после ночной смены в больнице он разместил 16 листовок в свободных местах между ценниками - "чтобы кто-нибудь увидел и задумался". Это увидел охранник и на выходе из магазина сдал врача полиции.

На Македонова составили протокол по статье 20.3.3. КоАП - о дискредитации вооруженных сил. В документе (есть у Би-би-си) говорится, что мужчина "искажал и дискредитировал задачи использования Вооруженных сил РФ и сами Вооруженные силы", при этом его действия "не содержат уголовно-наказуемого деяния". Македонов записал в протоколе, что не согласен с такой трактовкой, отметив, что факт сопротивления войне не приравнивается к дискредитации военных.

Реаниматолог Андрей Македонов. Фото: BBC

Узнав об уголовном деле Александры Скочиленко за акцию с ценниками, Андрей Македонов сказал Би-би-си: "Конечно, это страшно. Такого не должно быть, любой мирный протест не подсуден".

С начала войны в Украине Македонов был трижды задержан в связи с акциями протеста.

За Толстого и даже за Путина

По всей России проходят серии одиночных пикетов с антивоенными заявлениями. На их участников составляют протоколы по статье о дискредитации российских вооруженных сил, а также о нарушении правил проведения акций (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

Административная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил была введена в начале марта. С этого момента в суды поступило более 600 материалов по этой статье, писал РБК со ссылкой на данные статистики ГАС "Правосудие".

10 апреля житель Москвы Константин Голдман был задержан в Александровском саду. Он держал в руках книгу "Война и мир" Льва Толстого у гранитного блока, посвященного Городу-герою Киеву. В отделе полиции на него составили протокол по статье о нарушении правил участия в акции.

Адвокат Алан Качмазов, представляющий интересы Константина Голдмана, рассказал Би-би-си, что полдицейские обратили внимание на акцию после обращения прохожей. "Голдман не произносил ни слова. Он лишь держал книгу, том первый, в том виде, котором она была издана, без надписей или искажений", - рассказал Качмазов.

Суд рассмотрит дело в отношении Голдмана 18 апреля.

Фото: BBC

Суд в Уфе уже вынес решение за аналогичную акцию. 22-летнюю Елену Богданову оштрафовали на 30 тысяч рублей после того как 8 марта она вышла на площадь в национальном костюме, сообщал "Коммерсант". Ее тело было обмотано колючей проволокой, рот заклеен скотчем. Богданова держала в руках белые цветы и том "Войны и мира".