Эстония предоставила временную защиту 20 000 военным беженцам из Украины

Цель предоставления временной защиты – гарантировать украинским военным беженцам и членам их семей такие же права, которые имеют другие жители Эстонии.

«Чтобы выдать вид на жительство как можно быстрее, бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны работают теперь по вечерам и на выходных. Для этого мы обучили целую команду чиновников полиции, которые обычно заняты в других сферах. Также в течение последнего месяца в местах размещения беженцев работали мобильные пункты принятия ходатайств о временной защите», – сказал руководитель объединенного штаба, подполковник полиции Эгерт Беличев.

Для получения временной защиты время на апрель и май забронировали почти 2000 граждан Украины и члены их семьей. „Если люди хотят подать ходатайство раньше, советуем аннулировать имеющуюся бронировку и забронировать новое время на более ранее число. Мы постараемся сами связаться с такими клиентами и предложить это время», – добавил Беличев.

Забронировать время для подачи временной защиты можно на сайте broneering.politsei.ee.