Крупнейший украинский туроператор начинает работу в Эстонии

Join UP! — мультипрофильный туроператор, в портфеле которого более 50 стран. Карта предложений для путешествий включает как хорошо известные курорты в Турции, Египте и Греции, так и абсолютно новые для балтийского рынка европейские и экзотические направления.

Так в зимнем сезоне 2022/2023 года туроператор планирует расширить географию полетов, включив в нее Шри-Ланку и Занзибар, указывая, что это позитивно скажется на общем развитии рынка туристических услуг в Балтии. Туроператор будет работать также на рынках Латвии и Литвы.

Летняя программа полетов будет начата одновременно в Риге, Таллине и Вильнюсе. В первом сезоне под лозунгом “Балтия, присоединяйся!” компания представит следующие направления – Турцию, Черногорию, Албанию и греческие острова Закинтос, Крит и Корфу.