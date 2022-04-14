С 13 апреля туроператор Join UP! открыл продажи в Латвии, Литве и Эстонии - уже доступно бронирование туров в Турцию, а до конца апреля также будут открыты продажи туров в Черногорию, Албанию и на греческие острова Закинтос, Крит и Корфу. Открытие бюро Join Up Baltic в Таллине является одним из этапов международного расширения.
Крупнейший украинский туроператор начинает работу в Эстонии
Join UP! — мультипрофильный туроператор, в портфеле которого более 50 стран. Карта предложений для путешествий включает как хорошо известные курорты в Турции, Египте и Греции, так и абсолютно новые для балтийского рынка европейские и экзотические направления.
Так в зимнем сезоне 2022/2023 года туроператор планирует расширить географию полетов, включив в нее Шри-Ланку и Занзибар, указывая, что это позитивно скажется на общем развитии рынка туристических услуг в Балтии. Туроператор будет работать также на рынках Латвии и Литвы.
Летняя программа полетов будет начата одновременно в Риге, Таллине и Вильнюсе. В первом сезоне под лозунгом “Балтия, присоединяйся!” компания представит следующие направления – Турцию, Черногорию, Албанию и греческие острова Закинтос, Крит и Корфу.
Полеты из Латвии, Литвы и Эстонии в Турцию будут осуществляться на самолетах украинской авиакомпании SkyUp Airlines под сертификатом турецкой авиакомпании Tailwind. Средний возраст флота SkyUp Airlines - 14,5 лет.