Правительство отменило изоляцию для вернувшихся из путешествия

С 1 апреля прибывающие из стран ЕС и Европейского экономического пространства, а также Андоры, Монако, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана и Великобритании могут пересекать государственную границы без ограничений и не должны находиться в изоляции. Сегодняшним решением снято изоляционное требование прибывающих из всех стран.

Сохраняется требование, согласно которому граждане третьих стран, которые прибывают в Эстонию не из перечисленных стран, которые могут приехать в Эстонию, если у них имеется справка о вакцинации, перенесенном заболевании или документ, доказывающий негативный результат теста на коронавирус. Для пересечения границы нужно иметь результат PCR-теста, сделанного за 48 часов до въезда в медицинском учреждении, или теста на антиген, одобренный Комитетом безопасности здоровья ЕС.