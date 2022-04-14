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Правительство отменило изоляцию для вернувшихся из путешествия

rus.postimees.ee
Правительство отменило изоляцию для вернувшихся из путешествия
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Таллиннский аэропорт.
Таллиннский аэропорт. Фото: Konstantin Sednev

Правительство Эстонии отменило обязанность находиться в изоляция после возвращения из всех стран. При пересечении границы ковидные требования проверки сохраняются только для граждан и жителей третьих стран.

С 1 апреля прибывающие из стран ЕС и Европейского экономического пространства, а также Андоры, Монако, Сан-Марино, Швейцарии, Ватикана и Великобритании могут пересекать государственную границы без ограничений и не должны находиться в изоляции. Сегодняшним решением снято изоляционное требование прибывающих из всех стран.

Сохраняется требование, согласно которому граждане третьих стран, которые прибывают в Эстонию не из перечисленных стран, которые могут приехать в Эстонию, если у них имеется справка о вакцинации, перенесенном заболевании или документ, доказывающий негативный результат теста на коронавирус. Для пересечения границы нужно иметь результат PCR-теста, сделанного за 48 часов до въезда в медицинском учреждении, или теста на антиген, одобренный Комитетом безопасности здоровья ЕС.

От ограничений при пересечении границы по-прежнему освобождены дети до 12 лет, сохраняются исключения для дипломатов, транзитных пассажиров, работников, связанных с перевозкой товаров и пассажиров, оказывающих жизненно важные услуги и другие. Сохраняются также исключения для военных беженцев из Украины, у которых не требуют ковидную справку при пересечении границы.

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