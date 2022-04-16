От редакции ⟩ Для чего нужна была эта кровь?

На этой неделе в Таллинне одна за одной проходили зрелищные демонстрации. Сначала неравнодушные связали себе в руки, надели мешки на голову и легли на землю перед зданием посольства Германии, чтобы привлечь внимание к пассивной позиции Германии по отказу от российского газа и нефти. На следующий день демонстранты надели противогазы и встали напротив посольства Венгрии, поскольку эта страна также не выразила желания отказываться от российских энергоресурсов. Акция женщин перед посольством России была настолько зрелищной и жуткой, что о ней написали иностранные СМИ.

Сколько же откликов и возмущения вызвала демонстрация в сердцах жителей Эстонии и соцсетях. На эстонской половине в комментариях было больше одобрительных и восторженных отзывов, на русскоязычной - наоборот.

Не будем говорить о людях, которые высмеивали участниц акций, оскорбляли их, делали уничижительные предположения о самой древней профессии, отсутствии прокладок, трусости… Если люди позволяют себе шутить над жертвами насилия или относиться к этому пренебрежительно, то говорить о них — ниже своего достоинства.

Поговорим о тех, кто выступил с критикой относительно формы акции. Некоторые написали, что недопустимо публично демонстрировать кровь, тем более в интимных местах. «Что я скажу своему ребенку?» - такой комментарий встречался очень часто. У меня встречный вопрос: что вы скажете своему ребенку, когда он спросит, почему в Украине происходят убийства? Вы думаете, дети ничего не знают, думаете, они не сидят в Youtube? У меня для вас неутешительные новости: дети прекрасно слышат, как мамы и папы ссорятся шепотом за закрытыми дверьми, в детсадах и школах повторяют сказанные взрослыми анекдоты и матерные слова, а еще смотрят тик-ток, где показывают откровенную пошлость, демонстрируют насилие, говорят о войне, суициде и даже занимаются сексом.

Многие были возмущены тем, что женщины вышли в нижнем белье… Видимо, ни вы, ни ваши дети никогда не видели рекламу магазинов нижнего белья на улице. На пляже, наверное, вы тоже не надеваете купальники, а ходите в буркини.

Давайте посмотрим правде в глаза: многие осудившие акцию на самом деле осудили ее не из-за красной краски на нижнем белье, а из-за того, что вину за изнасилования вменяют российским солдатам. Если бы речь шла о насильниках из африканской страны, разве было бы столько возмущения со стороны критиков?

Суть акций и демонстраций в том, чтобы открыть людям глаза, повысить осведомленность о какой-то ситуации. Судя по десяткам комментариев, многие жители Эстонии, действительно, даже не слышали, что в Украине происходит изнасилование женщин и даже детей. Само по себе насилие отвратительно, потому и демонстрация была под стать деянию. Если бы женщины вышли с плакатами «Нет насилию», возымела бы акция такой охват? Нет, конечно. Значит, цель акции — привлечь внимание к проблеме — была успешно достигнута.