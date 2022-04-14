На протяжении уже двух лет многие врачи-специалисты предлагают своим пациентам услуги удаленного приема по видеосвязи, чтобы сэкономить деньги пациента и время, затрачиваемое на поездку в медицинское учреждение. Больничная касса рекомендует пациентам всегда спрашивать у врача о возможности удаленного приема.
В Эстонии приемы врачей все чаще проводятся по видеосвязи
По словам Яарики Ярвисте, руководителя проектов развития Больничной кассы, согласно статистике за прошедший год использование видеосвязи для приемов постепенно набирает обороты. Такие приемы имеют значительные преимущества и при отсутствии в стране большой вспышки эпидемии, когда контактные визиты проводятся в обычном порядке.
«Удаленный прием означает для пациента экономию и своего времени, и трат на поездки. Такие приемы наиболее выигрышны для людей, прием которых запланирован на рабочее время или когда человек живет далеко от кабинета врача», — сказала Ярвисте. «В случае многих медицинских специальностей видеоприем так же эффективен, как контактный прием. Помимо этого в случае приемов по видеосвязи можно значительно сэкономить и свое время и деньги», — добавила она.
За первые три месяца этого года в области специализированной медицинской помощи было проведено 76 276 удаленных приемов (в обоих форматах - и по телефону и видеосвязи). 2,4% из них были проведены с помощью видеосвязи. Годом ранее, в течение первых трех месяцев 2021 года, доля видеозаписей составляла 0,4% от всех удаленных приемов.
По словам Яарики Ярвисте, важно поощрять людей к запросам видеоприемов и все больше использовать их. Это важно и потому, что, хотя альтернативой кажется более простой прием по телефону, согласно последнему опросу, 82% врачей считают, что возможности видеосвязи улучшают качество и эффективность удаленного приема. «Более половины информации доходит до собеседника визуально, т.е. путем визуального наблюдения за мимикой и языком тела собеседника, далее по значимости следуют только звук и текст», - напомнила Ярвисте.
Чтобы увеличить количество видеоприемов, Больничная касса с прошлого года приняла решение платить оказателям услуг специальную результативную плату за проведение видеоприемов. В этом году объем данной результативной платы была удвоен, и теперь у оказателя услуг есть возможность получать результативную плату в размере до 6 400 евро в год за видеоприемы в определенной области в дополнение к обычной плате за прием.
Услуги видеоприемов предоставляется многими медицинскими учреждениями-договорными партнерами Больничной кассы, но пока не всеми. Решение о том, подходит ли состояние здоровья человека для проведения видеозаписи, принимает врач, который также предоставляет пациенту инструкции по присоединению к видеоприему. Для видеоприема у пациента обязательно должен быть работающий интернет и компьютер или смартфон с камерой и микрофоном.
Видеоприемы в настоящее время наиболее широко используются в области психиатрии: за первые три месяца 2022 года было проведено 1209 таких видеоприемов. Это составляет 6,4% всех удаленных приемов в области психиатрии. На втором месте находится специальность восстановительного лечения, в которой было проведено 243 видеоприемов, т.е. 20,4% всех проведенных в стране удаленных приемов.
Больничная касса также регулярно запрашивает у пациентов отзывы об проведенных для них удаленных приемах. Опрос, проведенный в марте этого года, показал, что 94% респондентов остались довольны видеоприемами. Больше всего видеоприемами были удовлетворены пациенты, которым оказывались услуги в области дерматовенерологии, где абсолютно все респонденты остались очень довольны полученной услугой.
Среди респондентов опросов увеличивается доля людей, которые сами проявили инициативу и попросили врача провести прием удаленно. Также оказалось, что после того, как медицинское учреждение в первый раз предложило пациенту видеоприем, он в будущем будет предпочитать именно такой формат удаленного приема, а не прием телефону.
В начале марта Больничная касса также провела опрос среди оказателей специализированной медицинской помощи, чтобы изучить обратную связь о практике использования видеоприемов с точки зрения проводящих их медицинских сотрудников. Более 75% медицинских сотрудников, которые хотя бы раз проводили видеоприемы, оценили свои впечатления как хорошие или очень хорошие. Впечатления от видеоприемов были хуже у сотрудников в возрасте старше 65 лет.
Более 75% медицинских сотрудников, которые хотя бы раз провели видеоприем, оценили свои впечатления как хорошие или очень хорошие. В качестве стимулов того, чтобы медицинские сотрудники были более заинтересованы в проведении видеоприемов, 60% из них привели следующие факторы - работодатель должен предложить сотруднику более удобные инфотехнологические программы, оборудование и курсы обучения проведения видеоприема.