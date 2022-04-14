Департамент предупреждает: в Эстонии продаются опасные смарт-часы, их нельзя использовать

«По данным TTJA, на эстонский рынок попали опасные смарт-часы. Бренд продукта Fitbit, модель Fitbit Ionic FB503», - передал департамент. Дело в том, что аккумулятор в часах способен перегреваться, вызывая опасность возгорания.

«Если у вас или ваших близких эта модель смарт-часов, следует прекратить пользоваться устройством и обратиться к продавцу», - советует департамент.