Департамент защиты прав потребителя и технадзора (TTJA) предупреждает людей об опасных смарт-часах.
Департамент предупреждает: в Эстонии продаются опасные смарт-часы, их нельзя использовать
Департамент предупреждает: в Эстонии продаются опасные смарт-часы, их нельзя использовать
«По данным TTJA, на эстонский рынок попали опасные смарт-часы. Бренд продукта Fitbit, модель Fitbit Ionic FB503», - передал департамент. Дело в том, что аккумулятор в часах способен перегреваться, вызывая опасность возгорания.
«Если у вас или ваших близких эта модель смарт-часов, следует прекратить пользоваться устройством и обратиться к продавцу», - советует департамент.
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