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Департамент предупреждает: в Эстонии продаются опасные смарт-часы, их нельзя использовать

BNS
Департамент предупреждает: в Эстонии продаются опасные смарт-часы, их нельзя использовать
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Fitbiti logo
Fitbiti logo Фото: Richard Drew/Scanpix Baltics

Департамент защиты прав потребителя и технадзора (TTJA) предупреждает людей об опасных смарт-часах.

«По данным TTJA, на эстонский рынок попали опасные смарт-часы. Бренд продукта Fitbit, модель Fitbit Ionic FB503», - передал департамент. Дело в том, что аккумулятор в часах способен перегреваться, вызывая опасность возгорания. 

«Если у вас или ваших близких эта модель смарт-часов, следует прекратить пользоваться устройством и обратиться к продавцу», - советует департамент.

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