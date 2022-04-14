Банк SEB прекратит обслуживать платежи из России и Беларуси

Такое решение принято в свете рисков, связанных с ситуацией вокруг Украины, и усиления санкций в отношении России и Беларуси.

После 31 мая регулярные платежи будут прекращены автоматически.

Отмечается, что с июня банк будет обеспечивать платежи в Россию и Беларусь и из этих стран только в том случае, если они необходимы для обеспечения важнейших государственных функций или будут совершаться в целях гуманитарной помощи или для выплаты пенсий.

Как сообщалось, ранее группа Swedbank приняла решение прекратить платежи в Россию и Беларусь и из этих стран, соблюдая все требования санкций Европейского союза и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Платежи в Россию и Беларусь будут возможны до 20 апреля 2022 года включительно, платежи из этих стран - до 6 мая 2022 года включительно.