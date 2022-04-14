Россия обвинила Украину в вертолетном обстреле Брянской области

Губернатор области Александр Богомаз обвинил в обстреле Вооружённые силы Украины. Как он написал в телеграм-канале, пострадали два жилых дома.

Следственный комитет России впоследствии заявил, что удары по поселку нанесли два украинских боевых вертолета. Ведомство возбудило уголовное дело, обвинив украинских военных в преступном сговоре "в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции".

В соцсетях появились видео, на которых видно, как горит некое строение, и люди говорят, что это результаты обстрела. Где и когда оно было снято – неясно.

Поселок Климово находится примерно в 10 км от границы.

Также в четверг власти Белгородской области заявили об обстреле с украинской стороны села Сподарюшино. Как сообщается, пострадавших нет.

ФСБ России 14 апреля заявило, что накануне с украинской стороны был обстрелян погранпункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. Утверждается, что пострадавших не было.

Украинская сторона не комментировала сообщения об обстрелах.