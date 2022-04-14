Власти Брянской области заявили об обстреле поселка Климово и пострадавших жителях, передает "Радио Свобода".
Россия обвинила Украину в вертолетном обстреле Брянской области
Губернатор области Александр Богомаз обвинил в обстреле Вооружённые силы Украины. Как он написал в телеграм-канале, пострадали два жилых дома.
Следственный комитет России впоследствии заявил, что удары по поселку нанесли два украинских боевых вертолета. Ведомство возбудило уголовное дело, обвинив украинских военных в преступном сговоре "в целях воздействия на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции".
В соцсетях появились видео, на которых видно, как горит некое строение, и люди говорят, что это результаты обстрела. Где и когда оно было снято – неясно.
Поселок Климово находится примерно в 10 км от границы.
Также в четверг власти Белгородской области заявили об обстреле с украинской стороны села Сподарюшино. Как сообщается, пострадавших нет.
ФСБ России 14 апреля заявило, что накануне с украинской стороны был обстрелян погранпункт "Новые Юрковичи" в Брянской области. Утверждается, что пострадавших не было.
Украинская сторона не комментировала сообщения об обстрелах.
Накануне представитель Минобороны России обвинил Украину в обстрелах российской территории. По его словам, если такие действия будут продолжены, Россия может нанести удары по "центрам принятия решений", в том числе в Киеве.