Неизвестный повредил украинский флаг: полиция расследует дело

Ночью 13 апреля в поселке Ярваканди был поврежден украинский флаг, висящий на стене здания. Речь идет о Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Срыв, осквернение или иное оскорбление иностранного флага является уголовным преступлением. За подобное деяние суд может назначить денежное взыскание или тюремное заключение сроком до года.

На днях также стало известно, что полиция задержала мужчину, которого подозревают в том, что он на прошлой неделе на центральной площади Пыльва срезал и украл флаг Украины. По словам ведущего прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя, 59-летнему гражданину Эстонии 12 апреля было предъявлено подозрение в осквернении официального символа иностранного государства.

Согласно предъявленному подозрению, 5 апреля мужчина около часа ночи был на улице Маарья в Пыльва, где сначала ударил молотком по флагштоку, а затем украл украинский флаг. Мужчина позже признался, что был сильно пьян и пояснил, что он не настроен против Украины.

«Крайне жаль, что под воздействием алкоголя он решился на столь безответственное поведение. Если кто-то по каким-либо причинам оскверняет памятник, флаг или другой символ, правоохранительные органы обязательно отреагируют на такие действия и начнут расследование», — сказала Калдоя.