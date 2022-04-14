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Спасатели помогли водителю польского грузовика предотвратить пожар

rus.postimees.ee
Спасатели помогли водителю польского грузовика предотвратить пожар
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В четверг, 14 апреля Центр тревоги получил вызов в полость Сауга, волость Тори, где на шоссе Таллинн-Пярну-Икла от грузовика с польскими номерами пошел дым, пишет Pärnu Postimees.

Вечером, около 18 часов Центр тревоги получил сообщение, что из-под задних колес грузовика с польскими номерами пошел дым.

Водитель грузовика и проезжающие мимо водители сначала попытались охладить раскаленное колесо и ось порошковым огнетушителем. Спасатели устранили опасность возгорания, ведь температура в системе выросла до 400 градусов.

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