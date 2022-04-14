В четверг, 14 апреля Центр тревоги получил вызов в полость Сауга, волость Тори, где на шоссе Таллинн-Пярну-Икла от грузовика с польскими номерами пошел дым, пишет Pärnu Postimees.
Спасатели помогли водителю польского грузовика предотвратить пожар
Спасатели помогли водителю польского грузовика предотвратить пожар
Вечером, около 18 часов Центр тревоги получил сообщение, что из-под задних колес грузовика с польскими номерами пошел дым.
Водитель грузовика и проезжающие мимо водители сначала попытались охладить раскаленное колесо и ось порошковым огнетушителем. Спасатели устранили опасность возгорания, ведь температура в системе выросла до 400 градусов.