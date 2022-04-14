Спасатели помогли водителю польского грузовика предотвратить пожар

Вечером, около 18 часов Центр тревоги получил сообщение, что из-под задних колес грузовика с польскими номерами пошел дым.

Водитель грузовика и проезжающие мимо водители сначала попытались охладить раскаленное колесо и ось порошковым огнетушителем. Спасатели устранили опасность возгорания, ведь температура в системе выросла до 400 градусов.