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В Финляндии на президентском дворце написали пророссийский лозунг

YLE/PM
В Финляндии на президентском дворце написали пророссийский лозунг
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Президентский дворец в Хельсинки.
Президентский дворец в Хельсинки. Фото: EMMI KORHONEN

Неизвестные нанесли лозунг «Slava Russia» (Слава России) на здание президентского дворца. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.

По данным издания, следы вандализма также были видны и на других государственных зданиях в центре Хельсинки: верховного суда и министерства труда и экономического развития. Городские службы их оперативно убрали. Полиция начала расследование по делу о порче фасадов зданий, пишет Yle.

Накануне Yle писало, что в разных частях Юго-Восточной Финляндии появился символ российского вторжения в Украину "Z".

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