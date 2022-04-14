Неизвестные нанесли лозунг «Slava Russia» (Слава России) на здание президентского дворца. Об этом сообщила газета Ilta-Sanomat.
В Финляндии на президентском дворце написали пророссийский лозунг
В Финляндии на президентском дворце написали пророссийский лозунг
По данным издания, следы вандализма также были видны и на других государственных зданиях в центре Хельсинки: верховного суда и министерства труда и экономического развития. Городские службы их оперативно убрали. Полиция начала расследование по делу о порче фасадов зданий, пишет Yle.
Накануне Yle писало, что в разных частях Юго-Восточной Финляндии появился символ российского вторжения в Украину "Z".
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