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В Вильянди автомобиль въехал в сад частного дома: водитель погиб

Кайе Мёльтер
В Вильянди автомобиль въехал в сад частного дома: водитель погиб
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Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП. Фото: Kaie Mölter

В четверг, 14 апреля в 16:30 Центру тревоги сообщили, что в Вильянди на улице Леола автомобиль Ford Transit отклонился с дороги и въехал во двор частного дома, протаранив забор, пишет Sakala.

Пресс-секретарь полиции сообщил, что 70-летний мужчина был найден за рулем без сознания. Прибывшие на место медики попытались спасти ему жизнь, но, к сожалению, он скончался.

Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП. Фото: Kaie Mölter

По словам сотрудников полиции, которые работали на месте происшествия, точные обстоятельства аварии выясняются, но, вероятно, у водителя возникли проблемы со здоровьем. Точную причину смерти 70-летнего мужчины выяснит экспертиза.

Фото с места ДТП.
Фото с места ДТП. Фото: Kaie Mölter
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