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Спасатели назвали предварительную причину пожара на Паэ

Rus.err.ee
Спасатели назвали предварительную причину пожара на Паэ
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Pae tänaval süttis elumaja taas
Pae tänaval süttis elumaja taas Фото: Mihkel Maripuu

Спустя неделю после пожара в доме по адресу Паэ, 25 в столичном районе Ласнамяэ, спасатели назвали предварительную причину возгорания, пишет Rus.ERR.

"По предварительным данным, причина заключается в том, что несущие конструкции крыши были слишком близко расположены к дымоходной трубе, от этого загорелась несущая конструкция. Следствие продолжается", - сказал ERR начальник команды спасателей района Ласнамяэ Павел Куликов. Он добавил, что окончательные результаты станут известны в мае.

Причины повторного возгорания, произошедшего в воскресенье, 10 апреля, также расследуют. По словам Куликова, это могло быть связано с тем, что спасателям было трудно добраться до многих мест, возможно, что-то осталось тлеть.

В 14.29 7 апреля в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на улице Паэ, где горела крыша многоквартирного дома. Жителей дома эвакуировали. Полиция поместила два десятка жителей дома в теплый автобус. К счастью, никто не пострадал.

Спасатели приступили к тушению крыши дома, откуда распространился огонь. Из-за конструкции чердака дома было сложно получить доступ к крыше и взять огонь под контроль. В 22.00 возгорание удалось локализовать. Ночью на месте продолжались работы по выявлению очагов возгорания. К полуночи пожар был ликвидирован.

На место происшествия отреагировали почти 100 человек и 30 единиц техники от полиции, спасателей, скорой помощи и МуПо. Были привлечены спасательные команды Пыхьяского региона (Ассаку, Кесклинн, Копли, Ласнамяэ, Лиллекюла, Локса, Нымме, Палдиски, Пирита) и команды добровольцев (Хюйру, Саку, Табасалу), а также спасательная команда Йыхви и добровольцы из Кадрина, команда Кохила и добровольческая резервная спасательная команда.

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