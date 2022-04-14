Видео ⟩ В Риге машина съехала в реку Даугава

Как рассказал TVNET очевидец, автомобиль был припаркован перпендикулярно Даугаве и, возможно, не был затянут ручник. Машина покатилась и упала в Даугаву.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что в 18:57 поступил вызов на улицу Грециниеку в Риге, где, по предварительной информации, автомобиль въехал в реку. Примерное местонахождение автомобиля устанавливали, водолазы муниципальной полиции вели поиски.

В службе отметили, что нет достоверной информации о том, участвовала ли машина в дорожном движении или была припаркована перед въездом в Даугаву, поэтому неизвестно, были в ней люди или нет.