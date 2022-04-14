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Видео ⟩ В Риге машина съехала в реку Даугава

rus.tvnet.lv
В Риге машина съехала в реку Даугава
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В четверг вечером, 14 апреля, машина съехала в Даугаву у Каменного моста, сообщает TVNET. Поиски автомобиля продолжались несколько часов, однако в 21:40 службы сообщили, что водолазы прекратили работу на месте происшествия и поисковые работы будут продолжены завтра.

Как рассказал TVNET очевидец, автомобиль был припаркован перпендикулярно Даугаве и, возможно, не был затянут ручник. Машина покатилась и упала в Даугаву.

Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что в 18:57 поступил вызов на улицу Грециниеку в Риге, где, по предварительной информации, автомобиль въехал в реку. Примерное местонахождение автомобиля устанавливали, водолазы муниципальной полиции вели поиски.

В службе отметили, что нет достоверной информации о том, участвовала ли машина в дорожном движении или была припаркована перед въездом в Даугаву, поэтому неизвестно, были в ней люди или нет.

Галерея: Возле Каменного моста машина въехала в Даугаву

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