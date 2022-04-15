"Это не война, это геноцид". Полный текст интервью Владимира Зеленского Би-би-си

Мы максимально информируем наших партнеров о том, какие санкции работают, а какие - нет. Мы не понимаем, как можно зарабатывать на крови. К сожалению, некоторые государства это делают, европейские государства.

Я считаю, что вопрос нефти, который дает возможность России зарабатывать миллиард долларов ежедневно, вы правы. Я считаю, что это принципиальный вопрос, вопрос эмбарго нефти. Я думаю, что мы дожмем и тут вместе с нами, с нашим давлением, с нашими возможностями должны работать вместе Соединенные Штаты и Британия. И они это делают.

У нас есть вопросы к некоторым европейским государствам. Некоторые наши настоящие друзья и партнеры понимают, что сейчас другое время, сейчас не вопрос бизнеса и не вопрос денег, благодаря которым можно хорошо жить. Сейчас вопрос - просто жить, просто выживать. Я хочу, чтобы мы говорили и были откровенны.

Например, эмбарго на нефть - это сегодня, я считаю, один из ключевых моментов, один из ключевых вопросов, которые нам блокировали Германия и Венгрия среди европейских государств. И тут нам необходимо вместе разговаривать с этими государствами. Как это возможно, чтобы внутри ЕС было разное отношение к этому вопросу - относительно эмбарго на нефть.

У нас уже такое было, был такой разговор еще до того, как началось полномасштабное вторжение. У нас был разговор в ЕС относительно "Северного потока-2". Я говорил тогда канцлеру Меркель: "если бы вооружённые формирования стояли на границе с вами, с Германией, а так и будет, если начнется полномасштабное вторжение в Украину и после они пойдут дальше, пойдут в Польшу и после Польши они будут стоять на вашей границе. И скажите мне откровенно, если эти вооружённые формирования России будут стоять у вас на границе, вы также будете выходить к своему народу и говорить: "Это бизнес, это просто бизнес, это экономика, это к войне никакого отношения не имеет. Война - войной, мы там будем воевать, отстаивать свободу, демократию. Правой рукой мы будем стрелять, а левой рукой - зарабатывать деньги".

Би-би-си: Два последних коротких вопроса. Я полагаю, что вы получаете разведданные США и стран Запада, данные военной разведки. Получаете ли вы западные разведданные во время вашей войны с Россией?

Владимир Зеленский: Наши разведки совместно работают.

Би-би-си: Почему вы остались здесь, почему не уехали, когда началась война? Почему остались в Киеве?

Владимир Зеленский: Мне не все равно просто, что происходит в моей стране. Мне не все равно, что происходит с украинцами. Я один из них. Как я могу это бросить? Это невозможно просто, невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой.

У меня не было бы даже мысли такой, если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить? А сейчас, когда это для меня высокая ответственность, я не мог этого сделать. Это во-первых.

А во-вторых, это один из ключевых показателей, то, о чем мы с вами говорили. Это была большая операция. Я уверен, что это был бы один из шагов дестабилизации нашей страны. Это был бы точно раскол. И не было бы такой единой позиции вооруженных сил, президента и народа Украины.

Би-би-си: Как вам удается сохранять надежду на будущее, сохранять надежду, учитывая все произошедшее?

Владимир Зеленский: Это не надежда, это уверенность.

Би-би-си: Что вы победите?