ООН: массовое возвращение беженцев в Украину усугубляет гуманитарные проблемы

В организации отметили, что массовое возвращение беженцев осложняет проблемы гуманитарного характера внутри Украины, пишет УНИАН.

По данным ООН, с начала войны свои дома были вынуждены оставить минимум 11,7 млн украинцев: более 4,6 млн выехавших в другие страны, а 7,1 млн стали внутренними переселенцами.

По прогнозам ООН, миграция обратно в Украину будет продолжать расти. "Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям будет нужна поддержка для реинтеграции в свои общины или поиска соответствующих принимающих сообществ, если возврат до своих домов невозможно или нецелесообразно", – говорится в заявлении УКГВ.

Напомним, по прогнозам ООН, девять из десяти украинцев могут столкнуться с бедностью,если война с Россией затянется в течение следующего года.