Пт, 15.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ООН: массовое возвращение беженцев в Украину усугубляет гуманитарные проблемы

rus.postimees.ee
ООН: массовое возвращение беженцев в Украину усугубляет гуманитарные проблемы
Facebook LinkedIn OK Twitter
Украинские беженцы в Польше.
Украинские беженцы в Польше. Фото: Amy Katz

В Украину вернулись 870 тысяч беженцев, покинувших страну после начала полномасштабной войны с Россией. Ежедневно возвращаются около 30 тысяч человек. Об этом сообщает ООН со ссылкой на данные Государственной пограничной службы.

В организации отметили, что массовое возвращение беженцев осложняет проблемы гуманитарного характера внутри Украины, пишет УНИАН.

По данным ООН, с начала войны свои дома были вынуждены оставить минимум 11,7 млн украинцев: более 4,6 млн выехавших в другие страны, а 7,1 млн стали внутренними переселенцами.

По прогнозам ООН, миграция обратно в Украину будет продолжать расти. "Это неизбежно создаст новые проблемы для гуманитарного реагирования на кризис, поскольку людям будет нужна поддержка для реинтеграции в свои общины или поиска соответствующих принимающих сообществ, если возврат до своих домов невозможно или нецелесообразно", – говорится в заявлении УКГВ.

Напомним, по прогнозам ООН, девять из десяти украинцев могут столкнуться с бедностью,если война с Россией затянется в течение следующего года.

Война в Украине может обречь значительную часть человечества на голод и бедность, невиданные раньше десятилетиями.

Ключевые слова
Наверх