Жители эстонского городка, которых терроризировал сумасшедший с ножом, устроили ему самосуд?

Жителей небольшого эстонского городка на протяжении многих лет держал в страхе человек, разгуливавший с ножом. Полицейские против него были бессильны. Местные утверждают, что террор прекратили сами жители городка, которые отправили мужчину в море на лодке так, чтобы он не смог вернуться. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.