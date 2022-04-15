Жителей небольшого эстонского городка на протяжении многих лет держал в страхе человек, разгуливавший с ножом. Полицейские против него были бессильны. Местные утверждают, что террор прекратили сами жители городка, которые отправили мужчину в море на лодке так, чтобы он не смог вернуться. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.
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Жители эстонского городка, которых терроризировал сумасшедший с ножом, устроили ему самосуд?
Жители эстонского городка, которых терроризировал сумасшедший с ножом, устроили ему самосуд?
Описанные события произошли, как утверждает передача, в Локса - самом северном городе Эстонии с населением в несколько тысяч человек, расположенном чуть менее чем в 60 километрах от Таллинна.