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Жители эстонского городка, которых терроризировал сумасшедший с ножом, устроили ему самосуд?

Kuuuurija
Жители эстонского городка, которых терроризировал сумасшедший с ножом, устроили ему самосуд?
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Kuuuurija vene keeles Loksa
Kuuuurija vene keeles Loksa Фото: Pilt videost

Жителей небольшого эстонского городка на протяжении многих лет держал в страхе человек, разгуливавший с ножом. Полицейские против него были бессильны. Местные утверждают, что террор прекратили сами жители городка, которые отправили мужчину в море на лодке так, чтобы он не смог вернуться. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.

Описанные события произошли, как утверждает передача, в Локса - самом северном городе Эстонии с населением в несколько тысяч человек, расположенном чуть менее чем в 60 километрах от Таллинна.

Впервые жители Локса связались с ведущей Kuuuurija Катрин Луст еще прошлой осенью, чтобы рассказать о том, как их притесняет вооруженный ножом ненормальный, с которым полиция, якобы, годами ничего не может поделать.

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