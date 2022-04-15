В Страстную пятницу в Таллинне состоится крестный ход

В Страстную пятницу в 12:30 христиане разных церквей пройдут в Таллинне крестным ходом, который начнется от Яановской церкви и по традиции будет останавливаться на площади Вабадузе, во дворе перед кафедральным собора Петра и Павла, в церкви Олевисте и в епископской Домской церкви.