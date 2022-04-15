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В Страстную пятницу в Таллинне состоится крестный ход

BNS
В Страстную пятницу в Таллинне состоится крестный ход
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Крестный ход в Тарту.
Крестный ход в Тарту. Фото: Sille Annuk

В Страстную пятницу в 12:30 христиане разных церквей пройдут в Таллинне крестным ходом, который начнется от Яановской церкви и по традиции будет останавливаться на площади Вабадузе, во дворе перед кафедральным собора Петра и Павла, в церкви Олевисте и в епископской Домской церкви.

Страстная пятница — это память о страданиях и смерти Иисуса и прохождение его пути. 14 остановок крестного хода напоминают о страдании, утешении, боли, смерти и надежде. Тексты для остановок крестного хода этого года написал архиепископ Урмас Вийлма.

За Страстной пятницей следует Тихая суббота, канун самого главного праздника церкви - Пасхи, когда празднуется воскресение Христа.

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