Галерея ⟩ В Таллинне прошел крестный ход

В Страстную пятницу в 12:30 христиане разных церквей прошли в Таллинне крестным ходом, который начался от Яановской церкви и по традиции остановился на площади Вабадузе, во дворе перед кафедральным собора Петра и Павла, в церкви Олевисте и в епископской Домской церкви.