Видео ⟩ Гость передачи «60 минут» об Аларе Карисе и его коллегах: надо бабахнуть по Киеву, тогда они никуда не поедут

Ведущая передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева сказала, что, поскольку НАТО круглосуточно переправляет по польской железной дороге оружие в Украину, следует подумать об уничтожении железнодорожных узлов. А гость студии Владимир Бортко вышел из себя, увидев на большом экране президентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, передает Postimees.
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«Спецоперация России в Украине… То, во что это вылилось, теперь смело можно называть Третьей мировой войной. Это совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо осознавать», - заявила ведущая Скабеева.
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