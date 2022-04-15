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Видео ⟩ Гость передачи «60 минут» об Аларе Карисе и его коллегах: надо бабахнуть по Киеву, тогда они никуда не поедут

Лоора-Элизабет Ломп
Гость передачи «60 минут» об Аларе Карисе и его коллегах: надо бабахнуть по Киеву, тогда они никуда не поедут
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Ольга Скабеева.
Ольга Скабеева. Фото: Kuvatõmmis

Ведущая передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева сказала, что, поскольку НАТО круглосуточно переправляет по польской железной дороге оружие в Украину, следует подумать об уничтожении железнодорожных узлов. А гость студии Владимир Бортко вышел из себя, увидев на большом экране президентов Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, передает Postimees.

«Спецоперация России в Украине… То, во что это вылилось, теперь смело можно называть Третьей мировой войной. Это совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо осознавать», - заявила ведущая Скабеева.

«Круглосуточно они (НАТОприм. ред.) по польской железной дороге поставляют оружие в Украину. В этом смысле, конечно, не шутка, надо очень серьезно подумать об уничтожении железнодорожных узлов», - отметила она передаче.

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