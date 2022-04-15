Видео ⟩ Гость передачи «60 минут» об Аларе Карисе и его коллегах: надо бабахнуть по Киеву, тогда они никуда не поедут

«Спецоперация России в Украине… То, во что это вылилось, теперь смело можно называть Третьей мировой войной. Это совершенно точно. Мы прямо сейчас сражаемся если не с НАТО, то уж точно с инфраструктурой НАТО. И это тоже надо осознавать», - заявила ведущая Скабеева.