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Заправки Эстонии подняли цены на топливо

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Заправки Эстонии подняли цены на топливо
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Заправка. Фото иллюстративное.
Заправка. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

Крупнейшие в Эстонии сети заправок в четверг, 14 апреля, подняли цену на литр 95-го бензина на шесть центов, передает ERR.

В Таллинне в четверг 95-й бензин подорожал до 1,799 евро за литр. Литр дизельного топлива стоит 1,779 евро, а 98-й бензин — 1,849 евро за литр.

Только в среду крупные розничные торговцы автомобильного топлива снизили цены как на бензин, так и на дизельное топливо: литр 95-го бензина стоил 1,739 евро, цена дизельного топлива упала до 1,739 евро за литр, 98-го бензина - до отметки 1,789 евро.

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