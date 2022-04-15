Заправки Эстонии подняли цены на топливо

В Таллинне в четверг 95-й бензин подорожал до 1,799 евро за литр. Литр дизельного топлива стоит 1,779 евро, а 98-й бензин — 1,849 евро за литр.

Только в среду крупные розничные торговцы автомобильного топлива снизили цены как на бензин, так и на дизельное топливо: литр 95-го бензина стоил 1,739 евро, цена дизельного топлива упала до 1,739 евро за литр, 98-го бензина - до отметки 1,789 евро.