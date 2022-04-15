«Объясните, почему нас выселяют?»: украинские беженцы оказались в затруднительном положении

«Без официального предупреждения, перед светлым праздником Пасхи, просто дали время до субботы. Люди не успели отойти от паники и не все даже успели оформить документы… Мамы с детьми, пенсионеры и инвалиды… На корабль!? Объясните, почему нас выселяют? Это не отель, а дом престарелых…»