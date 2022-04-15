«Объясните, почему нас выселяют?»: украинские беженцы оказались в затруднительном положении

За последние недели в Эстонию прибыли десятки тысяч военных беженцев из Украины. Государство и муниципалитеты делают все возможное, чтобы обеспечить бежавших от войны людей жильем и работой. В то же время, если судить по публикации, появившейся в Facebook-сообществе «украинцы в Эстонии», в некоторых случаях возникают недопонимания.
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