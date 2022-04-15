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«Объясните, почему нас выселяют?»: украинские беженцы оказались в затруднительном положении

Дмитрий Рая
«Объясните, почему нас выселяют?»: украинские беженцы оказались в затруднительном положении
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Паром Tallink Isabelle.
Паром Tallink Isabelle. Фото: Mihkel Maripuu

За последние недели в Эстонию прибыли десятки тысяч военных беженцев из Украины. Государство и муниципалитеты делают все возможное, чтобы обеспечить бежавших от войны людей жильем и работой. В то же время, если судить по публикации, появившейся в Facebook-сообществе «украинцы в Эстонии», в некоторых случаях возникают недопонимания.

«Без официального предупреждения, перед светлым праздником Пасхи, просто дали время до субботы. Люди не успели отойти от паники и не все даже успели оформить документы… Мамы с детьми, пенсионеры и инвалиды… На корабль!? Объясните, почему нас выселяют? Это не отель, а дом престарелых…»

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