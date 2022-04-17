Эксперт по терапевтическому питанию: стремление к иллюзорному идеалу причиняет вред здоровью

"Здоровье должно стоять на первом месте, - уверена Гаген. - К сожалению, в своей практике я сталкивалась с девочками весом в 50 килограммов, которые требовали от меня невозможного, например, помочь им еще больше снизить вес. Я однозначно отказываюсь работать с такими людьми, потому что в моем понимании вот это стремление к иллюзорному идеалу, который человек нарисовал себе в голове, однозначно будет причинять вред здоровью. А если показатели здоровья в норме, если человек понимает, что та весовая категория, в которой он находится, не является угрозой для его здоровья, то это его личный выбор. Но к сожалению, бывают ситуации, когда у людей нарушается восприятие своего тела чисто визуально. То есть, реально тело соответствует уже достигнутому какому-то размеру, но человек этого не осознает, он продолжает эксперименты над собой и доводит себя до психического срыва".