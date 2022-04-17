В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о здоровом образе жизни. Гости в студии обсудят такие проявления современного общества как ЗОЖ, бодипозитив и биохакинг, а также их влияние на физическое и психическое здоровья.
Эксперт по терапевтическому питанию: стремление к иллюзорному идеалу причиняет вред здоровью
Здоровый образ жизни и изведение себя диетами - совершенно разные вещи. В этом уверена специалист по терапевтическому питанию Александра Гаген, которая наряду с другими экспертами приняла участие в передаче.
"Здоровье должно стоять на первом месте, - уверена Гаген. - К сожалению, в своей практике я сталкивалась с девочками весом в 50 килограммов, которые требовали от меня невозможного, например, помочь им еще больше снизить вес. Я однозначно отказываюсь работать с такими людьми, потому что в моем понимании вот это стремление к иллюзорному идеалу, который человек нарисовал себе в голове, однозначно будет причинять вред здоровью. А если показатели здоровья в норме, если человек понимает, что та весовая категория, в которой он находится, не является угрозой для его здоровья, то это его личный выбор. Но к сожалению, бывают ситуации, когда у людей нарушается восприятие своего тела чисто визуально. То есть, реально тело соответствует уже достигнутому какому-то размеру, но человек этого не осознает, он продолжает эксперименты над собой и доводит себя до психического срыва".
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "ЗОЖ невтерпеж" уже в этот понедельник в 20:25 на канале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.