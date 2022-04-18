В новом выпуске передачи "Своя правда", который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о здоровом образе жизни. Гости в студии обсудят такие проявления современного общества как ЗОЖ, бодипозитив и биохакинг, а также их влияние на физическое и психическое здоровья.
Специалист по клиническому питанию: фастфуд - это не яд
В передаче приняла участие и специалист по клиническому питанию Анне Орасмяэ-Чижик, по словам которой нет ничего страшного в том, чтобы иногда побаловать себя гамбургером.
"Я тут недавно читала лекцию в школе и рассказывала про фастфуд, что это не смертельно, это не яд, это все разрешено, просто нужно знать меру. И после того, как я прочитала эту лекцию подросткам, мне написала одна мама, что учительница на уроке биологии стала рассказывать о вреде фастфуда и дети начали смеяться. Дети сказали учительнице, что у них только что была лекция со специалистом по питанию, который сказал, что фастфуд - "огонь". И эта мама стала меня спрашивать, как же так - ты вводишь детей в заблуждение. И тогда я ей ответила: "Знаешь, я открою тебе секрет, еще и кока-колу пить можно, от этого никто не умрет, потому что в кока-коле сахара ровно столько же, сколько в магазинных соках и лимонадах. Почему мы зациклились на этой несчастной кока-коле - мне как специалисту не очень понятно", - сказала специалист по клиническому питанию.
Смотрите выпуск передачи "Своя правда" под названием "ЗОЖ невтерпеж" уже в этот понедельник в 20:25 на канале ETV+. Ведущие - Олеся Лагашина и Елена Соломина.