Специалист по клиническому питанию: фастфуд - это не яд

"Я тут недавно читала лекцию в школе и рассказывала про фастфуд, что это не смертельно, это не яд, это все разрешено, просто нужно знать меру. И после того, как я прочитала эту лекцию подросткам, мне написала одна мама, что учительница на уроке биологии стала рассказывать о вреде фастфуда и дети начали смеяться. Дети сказали учительнице, что у них только что была лекция со специалистом по питанию, который сказал, что фастфуд - "огонь". И эта мама стала меня спрашивать, как же так - ты вводишь детей в заблуждение. И тогда я ей ответила: "Знаешь, я открою тебе секрет, еще и кока-колу пить можно, от этого никто не умрет, потому что в кока-коле сахара ровно столько же, сколько в магазинных соках и лимонадах. Почему мы зациклились на этой несчастной кока-коле - мне как специалисту не очень понятно", - сказала специалист по клиническому питанию.