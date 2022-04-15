Средний счет: сколько заплатили за электроэнергию клиенты Eesti Energia в марте

Средняя биржевая цена в марте (без НСО) была самой дорогой в текущем году – 15,12 цента/кВтч. В январе уровень цен остался на уровне 14,17 центов/кВтч, а в феврале – 10,46 центов/кВтч.

По словам члена правления Eesti Energia Агнес Рооз, предельная цена в 12 центов/кВтч, установленная правительством, была применена в последний раз в марте. В марте 54% клиентов Eesti Energia получили государственную поддержку в размере почти 2,4 миллиона евро.

«Несмотря на то, что меры по смягчению роста цен на энергоносители завершились 31 марта, домохозяйства с доходом до среднего уровня все еще могут получить поддержку от местного самоуправления за апрель месяц. Это касается частичной компенсации счетов за электроэнергию, газ и отопление», – сказала Рооз.

Для тех, кто хочет нивелировать риски колебаний цен на электроэнергию в будущем, Eesti Energia предлагает возможность зафиксировать цену на электроэнергию на срок до пяти лет. Это первое долгосрочное предложение для частных клиентов в Эстонии.

«Наш новейший пакет электроэнергии «Kindel Pluss» дает уверенность в цене на электроэнергию и позволяет заранее планировать бытовые расходы. Хотя поначалу «пятилетка» может показаться слишком неопределенным временем, прогнозы рынка электроэнергии говорят об обратном. Современный мир полон неизвестности, и цена на электроэнергию будет и впредь делать резкие скачки», – пояснила Агнес Рооз.

Рооз рекомендует присоединиться к «Kindel Pluss» клиентам, чувствительным к цене и стремящимся к стабильности. Не менее важно и то, что новый пакет продает только «зеленую» энергию, произведенную местными ветропарками.