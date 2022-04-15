В Минобороны РФ пригрозили усилить ракетные удары по Киеву в ответ на украинские атаки на территории РФ

13 апреля министерство обороны РФ заявило, что российская армия нанесет удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если армия Украины продолжит попытки нанести удары и организовать диверсии на территории РФ. До сих пор российская армия от этого воздерживалась, сказал тогда Конашенков. "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", - заявил он.