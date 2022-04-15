Российские военные заявили, что увеличат интенсивность ракетных ударов по объектам в Киеве при совершении диверсий со стороны украинских сил на территории РФ.
В Минобороны РФ пригрозили усилить ракетные удары по Киеву в ответ на украинские атаки на территории РФ
Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, этот шаг будет сделан при совершении украинскими силами любых атак или диверсий на российской территории.
Ранее в пятницу российские военные сообщили, что нанесли удар ракетами "Калибр" по военному объекту в Киеве.
"Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" нанесен удар по военному объекту на окраине Киева. В результате удара по Жулянскому машиностроительному заводу "Визар" уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности, а также противокорабельных ракет", - сообщил Конашенков.
13 апреля министерство обороны РФ заявило, что российская армия нанесет удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, если армия Украины продолжит попытки нанести удары и организовать диверсии на территории РФ. До сих пор российская армия от этого воздерживалась, сказал тогда Конашенков. "Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории РФ. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами РФ будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась", - заявил он.