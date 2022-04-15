Финский эксперт: крейсер «‎Москва» стал для России символической потерей

По словам Пенттила, произошедшее с «Москвой» – это огромная символическая потеря для России.

"Это флагман Черноморского флота, да еще и называется «‎Москва». Наверняка Россия попытается заявить, что это был несчастный случай", – говорит преподаватель военно-морского дела из Университета национальной обороны Финляндии.