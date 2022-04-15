Вывод из строя ракетного крейсера «Москва» значительно снижает возможность прикрывать возможную высадку российских войск и командовать ей, передает Yle мнение командующего Ииро Пенттила, преподающего военное-морское дело в Университете национальной обороны Финляндии.
Финский эксперт: крейсер «Москва» стал для России символической потерей
Финский эксперт: крейсер «Москва» стал для России символической потерей
По словам Пенттила, произошедшее с «Москвой» – это огромная символическая потеря для России.
"Это флагман Черноморского флота, да еще и называется «Москва». Наверняка Россия попытается заявить, что это был несчастный случай", – говорит преподаватель военно-морского дела из Университета национальной обороны Финляндии.
По его мнению, Украина продемонстрировала, что у нее есть способность противостоять господству России на Черном море.
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