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Финский эксперт: крейсер «‎Москва» стал для России символической потерей

rus.postimees.ee
Финский эксперт: крейсер «‎Москва» стал для России символической потерей
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Крейсер «‎Москва» в 2013 году.
Крейсер «‎Москва» в 2013 году. Фото: Stringer/Reuters/Scanpix

Вывод из строя ракетного крейсера «Москва» значительно снижает возможность прикрывать возможную высадку российских войск и командовать ей, передает Yle мнение командующего Ииро Пенттила, преподающего военное-морское дело в Университете национальной обороны Финляндии.

По словам Пенттила, произошедшее с «Москвой» – это огромная символическая потеря для России.

"Это флагман Черноморского флота, да еще и называется «‎Москва». Наверняка Россия попытается заявить, что это был несчастный случай", – говорит преподаватель военно-морского дела из Университета национальной обороны Финляндии.

По его мнению, Украина продемонстрировала, что у нее есть способность противостоять господству России на Черном море.

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