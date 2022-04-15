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Фото ⟩ Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море

rus.postimees.ee
Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море
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Таллинн посетили четыре военных корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО.
Таллинн посетили четыре военных корабля 1-й постоянной военно-морской группы НАТО. Фото: Kaitseväe peastaap

Корабли Постоянной морской группы 1 вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и странами-партнерами. Эта группа состоит из пяти кораблей и возглавляет ее командор королевского военно-морского флота Нидерландов.

В четверг, 14 апреля, в Балтийское море вошла часть кораблей постоянной морской группы быстрого реагирования НАТО SNMG1, а оставшиеся корабли придут уже в пятницу в старый круизный терминал Таллиннского порта, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Фото: Kaitseväe peastaap

Первостепенная задача - продемонстрировать присутствие союзников в регионе Балтийского моря и провести совместные учения с эстонским военно-морским флотом.

Североатлантический военный альянс регулярно развертывает морские силы в Балтийском море, чтобы поддерживать надежный и действенный оборонительный потенциал в соответствии с договорными обязательствами.

Фото: Kaitseväe peastaap
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