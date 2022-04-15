Фото ⟩ Военные корабли НАТО вошли в Балтийское море

Корабли Постоянной морской группы 1 вошли в Балтийское море и будут участвовать в учениях с соседними странами-союзниками и странами-партнерами. Эта группа состоит из пяти кораблей и возглавляет ее командор королевского военно-морского флота Нидерландов.