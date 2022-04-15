В Килинги-Ныммеской гимназии собирают для прибывших туда военных беженцев велосипеды и самокаты, чтобы облегчить их передвижение, пишет Pärnu Postimees.
Для военных беженцев собирают велосипеды
Заведующая хозяйственной частью Килинги-Ныммеской гимназии Юлле Таммела рассказала, что идея собрать средства передвижения пришла, поскольку многие прибывшие в волость военные беженцы живут в Тихеметса.
«Поскольку у нас очень хорошая велосипедная дорога, дети могут даже приезжать в школу на велосипеде», — сказала Таммела. Она добавила, что сейчас в Килинги-Ныммеской гимназии учатся 14 детей из Украины: «Их число постоянно растет».
По словам Таммела, ожидается пожертвование велосипедов разного размера, поскольку в волость прибыли и взрослые, которые могут, например, поехать на велосипеде в магазин Килинги-Нымме.
Кто хочет помочь украинским беженцам, проживающим в волости, может принести исправный велосипед или самокат или другой вид немоторизованного транспорта к арочному холлу Килинги-Ныммеской гимназии в рабочие дни с 9:00 до 15:00. Велосипеды будут собирать до конца апреля, после чего передадут их нуждающимся.