Для военных беженцев собирают велосипеды

Заведующая хозяйственной частью Килинги-Ныммеской гимназии Юлле Таммела рассказала, что идея собрать средства передвижения пришла, поскольку многие прибывшие в волость военные беженцы живут в Тихеметса.

«Поскольку у нас очень хорошая велосипедная дорога, дети могут даже приезжать в школу на велосипеде», — сказала Таммела. Она добавила, что сейчас в Килинги-Ныммеской гимназии учатся 14 детей из Украины: «Их число постоянно растет».

По словам Таммела, ожидается пожертвование велосипедов разного размера, поскольку в волость прибыли и взрослые, которые могут, например, поехать на велосипеде в магазин Килинги-Нымме.