Пт, 15.04.2022
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Для военных беженцев собирают велосипеды

Карл Хютт
Для военных беженцев собирают велосипеды
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Велосипеды и самокаты.
Велосипеды и самокаты. Фото: Erakogu

В Килинги-Ныммеской гимназии собирают для прибывших туда военных беженцев велосипеды и самокаты, чтобы облегчить их передвижение, пишет Pärnu Postimees.

Заведующая хозяйственной частью Килинги-Ныммеской гимназии Юлле Таммела рассказала, что идея собрать средства передвижения пришла, поскольку многие прибывшие в волость военные беженцы живут в Тихеметса.

«Поскольку у нас очень хорошая велосипедная дорога, дети могут даже приезжать в школу на велосипеде», — сказала Таммела. Она добавила, что сейчас в Килинги-Ныммеской гимназии учатся 14 детей из Украины: «Их число постоянно растет».

По словам Таммела, ожидается пожертвование велосипедов разного размера, поскольку в волость прибыли и взрослые, которые могут, например, поехать на велосипеде в магазин Килинги-Нымме.

Кто хочет помочь украинским беженцам, проживающим в волости, может принести исправный велосипед или самокат или другой вид немоторизованного транспорта к арочному холлу Килинги-Ныммеской гимназии в рабочие дни с 9:00 до 15:00. Велосипеды будут собирать до конца апреля, после чего передадут их нуждающимся.

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