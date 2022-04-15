Число грузовых автомобилей, следующих из России в страны Балтии, сократилось втрое

Из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) следует, что на утро 15 апреля 150 грузовиков ожидают выезда из России в МАПП "Убылинка" в Пыталовском районе Псковской области на российско-латвийской границе.

На въезд в Россию стоят также 150 фур. За сутки псковские таможенники оформили на въезд и выезд из страны по 130 автомобилей.

На границе Латвии и России в пункте пропуска "Бурачки" ("Терехово" со стороны Латвии) в Себежском районе Псковской области на въезд в РФ, по данным на 15 апреля, в очереди стоят 590 грузовых автомобилей, на выезд из РФ - 120 фур. За сутки таможенники выпустили из страны 110 фур, въехали в Россию - 219 грузовых автомобилей.

На границе России и Эстонии в Куничиной Горе в Печорском районе въезда в Россию ожидают 80 фур, желающих выехать из страны через этот пункт пропуска, нет.

На российско-эстонской границе в МАПП "Шумилкино" в очереди на выезд из России стоят 80 фур, на въезд - 60.