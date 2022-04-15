Коронавирус выявлен у 457 жителей Эстонии, скончались трое

По состоянию на утро 15 апреля в больницах находится 229 пациентов с коронавирусом. Из них 88 человек нуждаются в больничном лечении из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 52 человека, или 59,2% не были вакцинированы, а 36, или 40,9% прошли курс вакцинации.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей госпитализировали в среднем по 0,7 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 1,5 невакцинированных в день.

За сутки в больницах открыли 17 новых историй болезни, из которых в девяти случаях пациентам потребовалась госпитализация из-за симптомов COVID-19. В среднем за последние 10 дней ежедневно госпитализировали 11,4 пациентов с симптомами COVID-19. Скончались три человека с коронавирусом: 71-летний мужчина, 87-летний мужчина и 90-летняя женщина.

В течение последних семи дней в расчете на 100 000 полностью вакцинированных жителей коронавирусом заражались в среднем 43 вакцинированных человек в день, а на 100 000 невакцинированных — в среднем 33 невакцинированных в день.