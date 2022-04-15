"Между злостью и бессилием". Что происходит с психологической помощью в России после начала войны

бессилие Фото: BBC

Когда 24 февраля Татьяна Иванова (героиня попросила изменить ее имя для текста) узнала о том, что началась война, у нее "возникло ощущение, будто началась срочная телепортация в ад": "У меня было ощущение, что это конец, разочарование во всем, и при этом ярость и желание что-то разбить".

Она ходит к психологу раз в неделю с июля 2021 года из-за пережитого в детстве насилия и комплексного посттравматического стрессового расстройства (КПТСР).

Татьяна не активист и не журналист, работает в сфере консалтинга, за новостной повесткой следит через независимые медиа. "На сессиях мы начали обсуждать Украину еще даже до военных действий, потому что было понятно, к чему все движется. После 24 февраля мы говорили только об этом", - рассказала Би-би-си Татьяна.

Их сессия через неделю после начала войны началась со стандартного вопроса специалиста: "Как прошла ваша неделя?" Татьяна в ответ сказала, что ей очень тревожно из-за происходящего: "Психолог уточнила, почему меня это так сильно волнует. Я объяснила, что мне это кажется катастрофой для Украины, России и вообще всего мира, и я не могу не пропускать через себя всю эту боль".

Иванова вспоминает, что в первые три-четыре дня войны они с друзьями были очень активны: "Мы ходили протестовать. На второй день войны я осталась ночевать у подруги и мы сделали макеты стикеров. Мне казалось, что нужно постоянно что-то делать, поддерживать контакт с максимальным количеством людей. Но на четвертый день я сломалась. И все вокруг меня тоже. Мы с друзьями прямиком свалились в депрессию. С тех пор я практически ни с кем из них не встречалась".

"Пытаться не имеет смысла"

Война не могла не сказаться на ментальном состоянии россиян. Даже государственная социологическая служба ВЦИОМ зафиксировала у респондентов рост тревоги (3 февраля такие эмоции испытывали 41% опрошенных, а 27 февраля - уже 56%), страха (3 февраля - 18%, 27 февраля - 28%), растерянности (3 февраля - 22%, 27 февраля - 27%). Психологи, психотерапевты и психиатры столкнулись с большим количеством запросов о консультациях. Но не все из них оказались готовы к работе в кризисной ситуации.

Война в Украине "во многом поменяла жизнь" Надежды Захаровой. В конце 2021 года она лежала в одной из психиатрических больниц Москвы "из-за апатии, тревожности и суицидальных мыслей". После этого Надежда периодически ходила к психиатру в государственную больницу, чтобы подобрать схему лечения и получить рецепты на лекарства.

спасение Фото: BBC

После начала войны соседка, с которой Надежда снимала квартиру, переехала по работе в другую страну. Захаровой не хватало денег оплачивать квартиру одной, и она была вынуждена вернуться в родной город и жить с матерью, хотя "возвращаться совсем не хотелось".