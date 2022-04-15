Ледовый холл «Тондираба» принимает уже третьи в этом году международные соревнования. В этот раз, с 13 по 17 апреля здесь проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
Наш фигурист Михаил Селевко занял на ЧМ среди юниоров третье место в короткой программе
По известным причинам чемпионат проходит без участия спортсменов из России и Беларуси (тех, кто принадлежит у членам Международного собза конькобежцев).
В данный момент по итогам короткой программы среди юношей наш фигурист Михаил Селевко занимает третье место (81,26 балла). Первое место у Ильи Малинина (88,99) из США и Уэсли Чиу (81,59) из Канады. 16 апреля состоится показ произвольной программы.
Результаты | Юноши, короткая программа
Илья Малинин (США) — 88.99
Уэсли Чиу (Канада) — 81.59
Михаил Селевко (Эстония) — 81.26
Лиам Капейкис (США) — 79.83
Тацуя Цубои (Япония) — 79.15
Стивен Гоголев (Канада) — 78.75
Андреас Нордебак (Швеция) — 76.2
Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75.14
Лукс Цуеси Хонда (Япония) — 73.01
Николай Мемола (Италия) — 71.42
Георгий Рештенко (Чехия) — 69.67
Наоки Росси (Швейцария) — 67.61
В парном катании Эстония не представлена, на данный момент по итогам короткой программы лидирует пара из Грузии - Карина Сафина — Лука Берулава. Они набрали 67,77 балла. Сегодня состоится прокат произвольной программы.
Результаты | Пары, короткая программа
Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.77
Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 61.72
Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 60.38
Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 58
Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 54.01
Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 49.57
Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 47.9
Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 47.44
Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 42.5
Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 38.04