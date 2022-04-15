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Наш фигурист Михаил Селевко занял на ЧМ среди юниоров третье место в короткой программе

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Наш фигурист Михаил Селевко занял на ЧМ среди юниоров третье место в короткой программе
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Михаил Селевко, чемпионат мира в Монпелье 2022.
Михаил Селевко, чемпионат мира в Монпелье 2022. Фото: GUILLAUME HORCAJUELO/EPA

Ледовый холл «Тондираба» принимает уже третьи в этом году международные соревнования. В этот раз, с 13 по 17 апреля здесь проходит чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.

По известным причинам чемпионат проходит без участия спортсменов из России и Беларуси (тех, кто принадлежит у членам Международного собза конькобежцев).

В данный момент по итогам короткой программы среди юношей наш фигурист Михаил Селевко занимает третье место (81,26 балла). Первое место у Ильи Малинина (88,99) из США и Уэсли Чиу (81,59) из Канады. 16 апреля состоится показ произвольной программы.

Результаты | Юноши, короткая программа

Илья Малинин (США) — 88.99

Уэсли Чиу (Канада) — 81.59

Михаил Селевко (Эстония) — 81.26

Лиам Капейкис (США) — 79.83

Тацуя Цубои (Япония) — 79.15

Стивен Гоголев (Канада) — 78.75

Андреас Нордебак (Швеция) — 76.2

Михаил Шайдоров (Казахстан) — 75.14

Лукс Цуеси Хонда (Япония) — 73.01

Николай Мемола (Италия) — 71.42

Георгий Рештенко (Чехия) — 69.67

Наоки Росси (Швейцария) — 67.61

В парном катании Эстония не представлена, на данный момент по итогам короткой программы лидирует пара из Грузии - Карина Сафина — Лука Берулава. Они набрали 67,77 балла. Сегодня состоится прокат произвольной программы.

Результаты | Пары, короткая программа

Карина Сафина — Лука Берулава (Грузия) — 67.77

Анастасия Голубева — Гектор Гиотопулос Мур (Австралия) — 61.72

Анастасия Смирнова — Данил Сияница (США) — 60.38

Брук Макинтош — Бенджамин Мимар (Канада) — 58

Летиция Рошер — Луис Шустер (Германия) — 54.01

Виолетта Серова — Иван Хобта (Украина) — 49.57

Хлоя Панетта — Киран Трэшер (Канада) — 47.9

Алисса Монтан — Филиппо Клеричи (Италия) — 47.44

Барбора Кучианова — Лукас Вочозка (Чехия) — 42.5

Оксана Вуйламоз — Флавьен Жинио (Франция) — 38.04

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