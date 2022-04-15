МИД РФ: вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к негативным последствиям для мира на севере Европы

"Зачем нашим финляндским и шведским соседям по Балтийскому региону превращаться в новый рубеж противостояния блока НАТО с Россией - неясно. Негативные последствия для мира и стабильности на севере Европы очевидны", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Она признала, что "выбор - за властями Швеции и Финляндии".

"Но они должны понимать и последствия такого шага для наших двусторонних отношений и в целом европейской архитектуры безопасности, которая сейчас находится в кризисном состоянии", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Как заявила Захарова, активизировавшейся дискуссии вокруг возможного вступления Финляндии и Швеции в НАТО предшествовала "целенаправленная кампания внешних сил" по втягиванию этих стран в альянс. "Зачем это нужно альянсу - понятно. Цель - продолжать наращивание военного потенциала и географическую экспансию, создать еще один фланг для угроз России", - считает она.

По словам официального представителя МИД РФ, линия военного неприсоединения обеспечивала Финляндии и Швеции надежный уровень безопасности, служила основой для выстраивания взаимовыгодного партнерства с Россией.

"Членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Они автоматически окажутся на натовской "передовой". Более того, членство в НАТО подразумевает фактически отказ от части суверенитета при выработке решений в сфере обороны, да и во внешней политике", - говорится в сообщении.

По мнению Захаровой, потенциальное членство в НАТО не будет способствовать укреплению и международного престижа Швеции и Финляндии, "которые в своей истории были проводниками многих конструктивных, объединяющих инициатив". "С вступлением в альянс Стокгольм и Хельсинки лишатся этой возможности", - сказала она.

Ранее The Times со ссылкой на официальных лиц США сообщало, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом. По их данным, членство в НАТО для обеих стран было "темой для разговоров и многочисленных сессий" во время переговоров между министрами иностранных дел альянса.

В связи с этим зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО о безъядерном статусе балтийского региона можно забыть. "Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяжённость сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива. В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет - баланс должен быть восстановлен", - написал он 14 апреля в своем канале в Telegram.