Игорь Грецкий: стратегически Россия уже проиграла войну в Украине

«Ситуация повторяется, в феврале 2015 года Ангела Меркель пыталась усадить Россию и Украину за стол переговоров. Однако пока Путин не осуществил захват ключевых железнодорожных пунктов между Луганском и Донецком, второй пакет Минских соглашений не подписывали», - пояснил Игорь Грецкий в «Интервью недели», по словам которого, сейчас президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что у него есть шансы выиграть эту битву, чтобы выиграть эту войну.