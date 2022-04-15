По мнению научного сотрудника Международного центра обороны и безопасности Игоря Грецкого, о мирных переговорах, которые раньше были достаточно интенсивными между Россией и Украиной, в последнее время мало говорят, поскольку все живут в преддверии большого наступления России на Донбассе, передает Rus.ERR.
Игорь Грецкий: стратегически Россия уже проиграла войну в Украине
«Ситуация повторяется, в феврале 2015 года Ангела Меркель пыталась усадить Россию и Украину за стол переговоров. Однако пока Путин не осуществил захват ключевых железнодорожных пунктов между Луганском и Донецком, второй пакет Минских соглашений не подписывали», - пояснил Игорь Грецкий в «Интервью недели», по словам которого, сейчас президент РФ Владимир Путин рассчитывает на то, что у него есть шансы выиграть эту битву, чтобы выиграть эту войну.
«Однозначно, с точки зрения стратегии, он ее проиграл. Насколько консолидировано украинское общество, и ничего подобного нет в российском обществе. Международное сообщество поддерживает Украину», - подчеркнул эксперт, добавив, что также в целом российская армия не готова вести наступательные действия в том масштабе, которые предполагают путинские планы.