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ФСБ просит увеличить госрасходы на погребение российских военных

BBC News Русская служба
ФСБ просит увеличить госрасходы на погребение российских военных
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BBC
ФСБ просит увеличить госрасходы на погребение российских военных.
ФСБ просит увеличить госрасходы на погребение российских военных. Фото: -

ФСБ на 50-й день вторжения России в Украину попросила правительство увеличить на 17% ассигнования на погребение и надгробия для военных. Каким будет конечный счет для налогоплательщиков, неизвестно: российская армия скупа на данные о потерях и избирательна в вывозе тел убитых в Украине солдат.

Исходя из представленного ФСБ проекта решения правительства, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800 - 11 000 рублей до 56 400 - 74 200 рублей в зависимости от его статуса и места погребения.

ФСБ объясняет просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.

С началом войны рост цен в России резко ускорился из-за ответных западных санкций, бегства бизнеса, паники покупателей и перебоев с поставками. В годовом выражении в марте инфляция почти достигла 17% - именно на столько ФСБ и просит увеличить ассигнования.

Разница в цифрах потерь

Российские власти лишь дважды с начала вторжения в Украину называли число погибших российских военных. 2 марта Минобороны заявило, что их 498, а 25 марта назвало новую цифру - 1351 военнослужащий. 7 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российская армия понесла «значительные потери» в Украине.

Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру - 18,3 тысячи человек.

Сколько похорон придется оплатить бюджету России после индексации - неизвестно.

Что предлагает ФСБ

По российскому закону «О погребении и похоронном деле» и установленным правительством правилам погибших, умерших от увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при прохождении военной службы - в том числе сотрудников МВД и Росгвардии хоронят за счет средств федерального органа, в котором они служили на момент смерти.

Государство оплачивает в таких случаях все ритуальные услуги - в том числе, оформление документов, гроб, урну, венок, перевозку тела или останков в морг, на кладбище или в крематорий, а также сами похороны. На это при наличии подтверждающих документов разрешается выплачивать до 20 350 рублей, а в Москве и Петербурге - до 28 178 рублей. После индексации лимиты вырастут соответственно до 23 387 и 33 005 рублей.

Позаботилась ФСБ и о затратах на изготовление и установку надгробных памятников - «плиты или стелы, постамента, цветника». Сейчас государство готово заплатить за памятник погибшему контрактнику (и служившему в армии ветерану Великой Отечественной войны) до 35 171 руб. Индексация предусматривает удорожание памятника до 41 196 рублей.

Дешевле обходятся стране памятники погибшим солдатам-срочникам, курсантам и резервистам, призванным на военные сборы, а также не служившим в армии участникам Великой Отечественной войны. Для такого надгробья предусмотрено до 28 178 рублей, индексация увеличит эту сумму до 33 005 рублей.

могилы
могилы Фото: Reuters

По действующим правилам, нормы таких расходов должны ежегодно индексироваться с 1 февраля исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяет правительство. В январе 2020 года оно установило ежегодный коэффициент индексации 1,030 для «отдельных выплат социального характера», однако нормы расходов на погребение погибших на службе военных в этот перечень не попали, отмечает в пояснительной записке ФСБ. И предлагает перерасчет.

Исходя из проекта ФСБ стоимость погребения одного военного вырастет на 3-5 тыс. рублей, а расходы на один надгробный памятник увеличатся на 4,8 - 6 тыс. рублей. В целом захоронение одного погибшего на военной службе подорожает на 7,8 - 11 тыс. рублей. До 20 апреля проект должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, после чего поступит на утверждение в правительство.

Данных и прогнозов о потерях России в Украине в проекте ФСБ нет.

О чем говорят потери?

В России каждый день хоронят военнослужащих, погибших в Украине. По подсчетам Би-би-си, 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, - это офицеры.

В большинстве случаев, о которых известно публично, тела погибших доставляют домой через две-три недели после их смерти. В некоторых случаях предать тело земле удается только через месяц.

Подробнее о том, что данные о погибших военных говорят о состоянии армии - в наших материалах:

В марте Владимир Путин подписал поправки в закон «О ветеранах», которыми на пособие выжившим на украинской войне - ветеранам и инвалидам боевых действий только в текущем году предусмотрено выделить из бюджета 5 млрд рублей.

«Своих не всегда забирают»

Украинские официальные лица и очевидцы утверждали, что, отступая, российская армия оставляет тела погибших военнослужащих.

разрушенная российская бронемашина
разрушенная российская бронемашина Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев хочет передать тела погибших России, но Россия «сначала отказывалась, потом какие-то мешки предлагали».

Во второй половине марта глава Николаевской областной администрации Виталий Ким призывал местных жителей сообщать о телах российских военных на освобожденных Украиной территориях.

«Они своих не всегда забирают, и весной-летом это будет наша проблема. Просьба сообщать, где они лежат, […] по возможности собирать в мешки. Поэтому я прошу, придется их собирать и сдавать в рефрижераторы, отправлять их обратно, чтобы их по ДНК идентифицировали, ведь у этих военных тоже есть матери».

BBC
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