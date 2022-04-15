ФСБ просит увеличить госрасходы на погребение российских военных.

Исходя из представленного ФСБ проекта решения правительства, компенсация расходов на захоронение одного погибшего на военной службе вырастет на 7 800 - 11 000 рублей до 56 400 - 74 200 рублей в зависимости от его статуса и места погребения.

ФСБ объясняет просьбу выделить дополнительные похоронные деньги тем, что эти расходы не попали в перечень ежегодно индексируемых социальных выплат.

С началом войны рост цен в России резко ускорился из-за ответных западных санкций, бегства бизнеса, паники покупателей и перебоев с поставками. В годовом выражении в марте инфляция почти достигла 17% - именно на столько ФСБ и просит увеличить ассигнования.

Разница в цифрах потерь

Российские власти лишь дважды с начала вторжения в Украину называли число погибших российских военных. 2 марта Минобороны заявило, что их 498, а 25 марта назвало новую цифру - 1351 военнослужащий. 7 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью Sky News заявил, что российская армия понесла «значительные потери» в Украине.

Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру - 18,3 тысячи человек.

Сколько похорон придется оплатить бюджету России после индексации - неизвестно.

Что предлагает ФСБ

По российскому закону «О погребении и похоронном деле» и установленным правительством правилам погибших, умерших от увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при прохождении военной службы - в том числе сотрудников МВД и Росгвардии хоронят за счет средств федерального органа, в котором они служили на момент смерти.

Государство оплачивает в таких случаях все ритуальные услуги - в том числе, оформление документов, гроб, урну, венок, перевозку тела или останков в морг, на кладбище или в крематорий, а также сами похороны. На это при наличии подтверждающих документов разрешается выплачивать до 20 350 рублей, а в Москве и Петербурге - до 28 178 рублей. После индексации лимиты вырастут соответственно до 23 387 и 33 005 рублей.

Позаботилась ФСБ и о затратах на изготовление и установку надгробных памятников - «плиты или стелы, постамента, цветника». Сейчас государство готово заплатить за памятник погибшему контрактнику (и служившему в армии ветерану Великой Отечественной войны) до 35 171 руб. Индексация предусматривает удорожание памятника до 41 196 рублей.

Дешевле обходятся стране памятники погибшим солдатам-срочникам, курсантам и резервистам, призванным на военные сборы, а также не служившим в армии участникам Великой Отечественной войны. Для такого надгробья предусмотрено до 28 178 рублей, индексация увеличит эту сумму до 33 005 рублей.

могилы Фото: Reuters