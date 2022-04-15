На выходных в Эстонии сыграют пять важных матчей

В первом матче в субботу сыграют пярнуский клуб Vaprus и таллиннский клуб Flora. В этом сезоне команды пошли разными путями. «Флора» до сих пор признавала только победы, а «Вапрус» четыре тура назад сумел записать первую победу над столичным «Калевом», но с тех пор не смог ни у кого отнять ни одного очка. В последнем домашнем матче против тартуской «Таммека» они были близки к победе, но противники все же сделали счет 2:1 в свою пользу.

Матч начнется на стадионе с искусственным покрытием Pärnu Rehepap в 14:30. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Soccernet.ee.

Главный арбитр матча Кристьян-Ээрик Ляэне, помощники – Эгерд Паюстик и Петтери шульц. Четвертый судья Расмус Маалинн.

В крайне важном матче этих выходных сразятся таллиннские команды «Легион» и «Калев». В общей сложности обе команды в этом сезоне набрали всего по два очка, и располагаются на нижних позициях турнирной таблицы. Это также значит и то, что игра для обеих команд очень важна, и обе они приложат все усилия ради того, чтобы заполучить третье очко. Матч начнется на Sportland Arena в 17.00. Игра будет транслироваться в прямом эфире на ETV+.

Главный арбитр Кристо Тохвер. Помощники Каролин Кайвоя и Арон Хярсинг. Четвертый судьб Пауль Каск.

Последняя встреча субботы состоится между «Нарва Транс» и командой Пайде. Третий подряд домашний матч дает «Трансу» отличные возможности противостоять Пайде. Обе команды победили на прошлых турах со счетом 5:0 и у обеих набрано по 12 очков. Предстоит интересная встреча. Матч начнется в 19.30 на нарвском стадионе Kalev-Fama. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте Soccernet.ee.

Главный судья матча Мартти Пукк. Помощники Вейко Мытсник и Эркко Лийв. Четвертый арбитр Танель Юпрус.

В воскресенье в 14:30 игра начнется на поле с искусственным покрытием Тартуского футбольного центра «Сепа». Сразятся тартуская «Таммека» и таллиннский Nõmme kalju. «Таммеке» удалось выиграть два последних тура. «Калью» уступил очки таллиннской «Левадии». За игрой можно будет наблюдать в прямом эфире на Soccernet.ee.

Главным судьей игры является Кевин Кайвоя, которому ассистируют Неэме Неэмлайд и Яан Роос. Четвертый судья - Элар Таркус.

Еще одна воскресная игра состоится между «Левадией» и «Курессааре». Последние из-за проблем с составом не сумели в двух последних турах набрать ни одного очка. «Левадия» уступила первые пункты сезона команде «Калью», когда сыграла вничью 1:1. Прямая трансляция ETV2 стартует в 16.45. Sportland Arena откроется в 17.15 .