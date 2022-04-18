Украинский танцор благодарит Эстонию за теплый прием: здесь для всех нас как второй дом

«Помню, что мы проснулись, стали собираться на очередную тренировку и увидели, что наши украинские девочки плачут. Я сначала не понял, что произошло. Спрашиваю, в чем дело, а мне отвечают, что в Украине война. Как вообще такое возможно? Потом мы стали смотреть видео, как прилетел первый снаряд. Стало ясно, что это не шутки», - вспоминает он.

Олег сам родом из Запорожья. Там у него остались бабушка, тетя, дядя и друзья: «Они рассказывают, что в Украине все очень плохо. До самого Запорожья активные боевые действия еще не дошли, но бомбят поблизости, и слышно это очень хорошо. Родные не хотят уезжать и оставлять дом: там вся их жизнь. Они до последнего надеются, что этот ужас обойдет стороной».

В конце марта у украинского танцора закончился контракт в Египте, так он оказался в Эстонии. «Из-за активных боевых действий вернуться на родину я не смог. И мне сказали лететь в Эстонию, поскольку здесь у меня живет тетя. То, как радушно принимает ваша страна всех украинцев, стало для меня совершенно неожиданным. Я только вышел из самолета, а работница аэропорта, которая ставит штамп в паспорте, говорит: вы только не волнуйтесь, все будет хорошо, чувствуйте себя как дома. Для всех украинцев здесь действительно как второй дом. Ко всем здесь очень тепло относятся, это очень приятно», - подчеркивает Олег.

По словам молодого человека, жители Эстонии также всячески выказывают ему свою поддержку на улице. «Все люди, как только понимают, что я украинец, как-то реагируют: то помашут рукой, то поприветствуют, то улыбнутся. Много приятных вещей. Например, я еще не успеваю открыть рот, как слышу от незнакомого мужчины о том, что все будет хорошо, что война скоро закончится. Он повторил мне это раз триста. Это сильно успокаивает. А еще одна женщина, с которой мы также случайно заговорили на улице, сказала, что я всегда могу прийти к ней в гости, выпить чаю и просто поговорить, если мне будет плохо», - вспоминает украинец.