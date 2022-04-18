Украинский танцор Олег Евтушенко, находящийся сейчас в Эстонии, называет 24 февраля этого года самым ужасным днем в своей жизни. В то время он пребывал в концертном туре в Египте: тренировки сменялись выступлениями, в целом все шло по накатанной. Поверить, что на родине началась война, молодому человеку удалось не сразу.
Украинский танцор благодарит Эстонию за теплый прием: здесь для всех нас как второй дом
«Помню, что мы проснулись, стали собираться на очередную тренировку и увидели, что наши украинские девочки плачут. Я сначала не понял, что произошло. Спрашиваю, в чем дело, а мне отвечают, что в Украине война. Как вообще такое возможно? Потом мы стали смотреть видео, как прилетел первый снаряд. Стало ясно, что это не шутки», - вспоминает он.
Олег сам родом из Запорожья. Там у него остались бабушка, тетя, дядя и друзья: «Они рассказывают, что в Украине все очень плохо. До самого Запорожья активные боевые действия еще не дошли, но бомбят поблизости, и слышно это очень хорошо. Родные не хотят уезжать и оставлять дом: там вся их жизнь. Они до последнего надеются, что этот ужас обойдет стороной».
В конце марта у украинского танцора закончился контракт в Египте, так он оказался в Эстонии. «Из-за активных боевых действий вернуться на родину я не смог. И мне сказали лететь в Эстонию, поскольку здесь у меня живет тетя. То, как радушно принимает ваша страна всех украинцев, стало для меня совершенно неожиданным. Я только вышел из самолета, а работница аэропорта, которая ставит штамп в паспорте, говорит: вы только не волнуйтесь, все будет хорошо, чувствуйте себя как дома. Для всех украинцев здесь действительно как второй дом. Ко всем здесь очень тепло относятся, это очень приятно», - подчеркивает Олег.
По словам молодого человека, жители Эстонии также всячески выказывают ему свою поддержку на улице. «Все люди, как только понимают, что я украинец, как-то реагируют: то помашут рукой, то поприветствуют, то улыбнутся. Много приятных вещей. Например, я еще не успеваю открыть рот, как слышу от незнакомого мужчины о том, что все будет хорошо, что война скоро закончится. Он повторил мне это раз триста. Это сильно успокаивает. А еще одна женщина, с которой мы также случайно заговорили на улице, сказала, что я всегда могу прийти к ней в гости, выпить чаю и просто поговорить, если мне будет плохо», - вспоминает украинец.
По словам Олега, где бы он не был, всегда найдутся люди, которые скажут какое-нибудь доброе слово. «Сидя в автобусе, один пассажир сказал мне, что война в Украине — это очень страшно, но это жизнь, такое может быть, но и это пройдет. У меня не было настроения и я спросил: а почему вы так думаете? Он ответил, что Украина очень сильная, как и ее люди, как и ее президент. Я помолчал и сделал вывод, что настолько точно ответить нужно еще сильно постараться. Такое ощущение, что мы никуда не уезжали, это наш второй дом. Действительно, жители Эстонии всегда поддерживают украинцев, а если нужна помощь, то всегда помогут», - делится первыми впечатлениями молодой человек.
Самым мучительным для Олега сейчас является то, что он не может быть полезен своим родственникам в Украине. «Когда вы находитесь за границей, вы постоянно поддерживаете связь с близкими и друзьями, но даже если что-то будет происходить, вы ничем не сможете помочь. Если бы я был там, то мог бы хотя бы помогать по дому, это уже была бы польза. А так я просто нахожусь здесь, читаю новости и медленно схожу с ума. В этой ситуации мне остается только наблюдать — и это самое сложное», - признается он.
В Эстонии Олег хочет дальше танцевать, устроиться на работу и по мере сил помогать своим родным и друзьям в Украине. «Предложений о работе очень много. Я планирую продолжать свою деятельность, а на втором плане — заработок в не связанной с танцами сфере, чтобы был лишний бюджет. В Эстонии есть танцевальный клуб, тренер которого очень хорошо со мной поговорил и поддержал. Он сказал, что я могу приходить, танцевать и поддерживать форму», - рассказывает наш герой.
За спиной у Олега сотрудничество с некоторыми украинскими артистами. То, как они себя проявили во время войны, вызывает у него уважение. Но во многих российских звездах шоу-бизнеса он наоборот разочаровался: «Например, Егор Крид. Можно сказать, что это был мой кумир, я на него ровнялся, мы даже были в Египте у него на концерте. Как известно, по российскому телевидению показывают сплошное вранье. Чтобы донести это до людей, я бы, например, использовал свои соцсети. Если у меня более десяти миллионов подписчиков, я бы понимал, что мне нужно сейчас максимально быстро распространять информацию и показывать людям, что действительно происходит в Украине. Но многие публичные люди решили молчать: они прикрывались какими-то событиями в своей личной жизни, в то время, когда в Украине творится ад. И я понимаю, почему наши украинские артисты очень сильно возненавидели российских коллег».
Танцор отмечает, что, конечно, молчат не все, единицы имеют смелость публиковать информацию о войне. «Молчать сейчас — это преступление, это должно сказаться на совести человека. Когда в Украине умирают люди, гибнут дети и женщины, об этом невозможно молчать, - продолжил Олег. - Человек, который имеет сердце и душу, будет об этом говорить. Самое страшное в жизни, что может произойти, - это война».
Тем не менее, Олег верит, что Украина выйдет из этой войны победителем. «Добро обязательно победит зло. Украина будет по-новому отстроена, все люди по ходу жизни будут счастливы. Украина будет сильной, независимой и процветающей», - заключил он.
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