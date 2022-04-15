Полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" хорват Лука Модрич признан лучшим игроком прошедшей недели Лиги чемпионов UEFA, пишет Inrterfax со ссылкой на сайт соревнования.
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан Лука Модрич
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан Лука Модрич
В четвертьфинальном матче против лондонского "Челси" в ночь на среду в Мадриде дальний навес Модрича в штрафную площадь соперника привел к голу в исполнении Родриго. Благодаря этому "Реал", пропустивший до этого три гола, сократил отставание в счете и перевел игру в овертайм.
Матч завершился поражением "Реала" со счетом 2:3, что позволило мадридскому клубу победить "Челси" по сумме двух встреч (результат первой игры – 3:1 в пользу "Реала") и выйти в полуфинал ЛЧ.
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