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Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан Лука Модрич

rus.postimees.ee
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан Лука Модрич
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Лука Модрич
Лука Модрич Фото: Jonathan Moscrop/Sportimage/PA Images

Полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" хорват Лука Модрич признан лучшим игроком прошедшей недели Лиги чемпионов UEFA, пишет Inrterfax со ссылкой на сайт соревнования. 

В четвертьфинальном матче против лондонского "Челси" в ночь на среду в Мадриде дальний навес Модрича в штрафную площадь соперника привел к голу в исполнении Родриго. Благодаря этому "Реал", пропустивший до этого три гола, сократил отставание в счете и перевел игру в овертайм.

Матч завершился поражением "Реала" со счетом 2:3, что позволило мадридскому клубу победить "Челси" по сумме двух встреч (результат первой игры – 3:1 в пользу "Реала") и выйти в полуфинал ЛЧ.

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