Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов признан Лука Модрич

В четвертьфинальном матче против лондонского "Челси" в ночь на среду в Мадриде дальний навес Модрича в штрафную площадь соперника привел к голу в исполнении Родриго. Благодаря этому "Реал", пропустивший до этого три гола, сократил отставание в счете и перевел игру в овертайм.