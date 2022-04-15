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Помогает детям вернуться к нормальной жизни: беженка из Украины стала учителем в эстонской школе

Вейки Ояперв
, Virumaa Teataja
Помогает детям вернуться к нормальной жизни: беженка из Украины стала учителем в эстонской школе
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Анна Горло помогает детям выполнять домашнее задание в компьютере.
Анна Горло помогает детям выполнять домашнее задание в компьютере. Фото: Veiki Ojaperv

В начале этой неделе к работе в эстонской школе приступила молодая украинка Анна Горло, которая месяц назад бежала от войны из промышленного города Кривой Рог. Ее самая большая мечта, как и у миллионов других, — вернуться к нормальной жизни на родине.

То, что Анна Горло оказалась в школе, - довольно спонтанное и удачное стечение обстоятельств. А именно, Хальялаская школа искала украинского координатора и учителя, который помог бы детям беженцев лучше интегрироваться в школу. В то же время Анна Горло, находившаяся в Янеда, искала работу, и социальный работник смог в нужное время сопоставить одно с другим.

Анна Горло — 25-летняя украинка с русскими корнями в своем родном городе в Кривом Роге работала по ИТ-специальности в сфере э-торговли и репетитором. Помимо украинского и русского, она неплохо владеет английским языком. В Хальялаской школе ее работа заключается в том, чтобы общаться с детьми, переводить и координировать их учебные программы.

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