Помогает детям вернуться к нормальной жизни: беженка из Украины стала учителем в эстонской школе

То, что Анна Горло оказалась в школе, - довольно спонтанное и удачное стечение обстоятельств. А именно, Хальялаская школа искала украинского координатора и учителя, который помог бы детям беженцев лучше интегрироваться в школу. В то же время Анна Горло, находившаяся в Янеда, искала работу, и социальный работник смог в нужное время сопоставить одно с другим.