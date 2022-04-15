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КАРТА ⟩ Энтузиаст создал для Таллинна концепцию собственного метро

rus.postimees.ee
Энтузиаст создал для Таллинна концепцию собственного метро
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Метро. Фото иллюстративное
Метро. Фото иллюстративное Фото: Shutterstock

Таллинн — одна из немногих европейских столиц, где нет метро, но помечтать не запрещено, пишет портал Kodu.

Зато у нас есть трамваи, и их можно просто пустить под землю. Судя по всему, так думал пользователь Reddit WeeklyIntroduction42, создавший собственную карту метро для Таллинна. Оно соединяет самые важные точки города и выглядит совершенно логично и практично.

Вопрос о том, должно ли быть в Таллинне метро, ​​является предметом давних споров. Если отцы города решат построить систему метро, ​​у них по крайней мере уже будет готовая карта, показывающая где нужно бурить туннели.

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