Таллинн — одна из немногих европейских столиц, где нет метро, но помечтать не запрещено, пишет портал Kodu.
КАРТА ⟩ Энтузиаст создал для Таллинна концепцию собственного метро
Энтузиаст создал для Таллинна концепцию собственного метро
Зато у нас есть трамваи, и их можно просто пустить под землю. Судя по всему, так думал пользователь Reddit WeeklyIntroduction42, создавший собственную карту метро для Таллинна. Оно соединяет самые важные точки города и выглядит совершенно логично и практично.
Вопрос о том, должно ли быть в Таллинне метро, является предметом давних споров. Если отцы города решат построить систему метро, у них по крайней мере уже будет готовая карта, показывающая где нужно бурить туннели.