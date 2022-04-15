Сербский теннисный тренер Никола Пилич, работавший, в частности, с Новаком Джоковичем, в резкой форме раскритиковал санкции к российским и белорусским спортсменам, введенные из-за развязывания Россией войны в Украине, пишет Interfax.
"Это позор! Это просто позор!» Экс-тренер Джоковича высказался по поводу санкций к российским спортсменам
"Это позор! Это просто позор!» Экс-тренер Джоковича высказался по поводу санкций к российским спортсменам
"Это позор! Это просто позор! Делали ли они нечто подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили там более миллиона мирных жителей? Запретили ли они тогда их теннисистам играть?" - приводит слова Пилича Kurir.
Ранее по рекомендации МОК российские и белорусские спортсмены, клубы и сборные были исключены из большинства международных соревнований.