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"Это позор! Это просто позор!» Экс-тренер Джоковича высказался по поводу санкций к российским спортсменам

rus.postimees.ee
"Это позор! Это просто позор!» Экс-тренер Джоковича высказался по поводу санкций к российским спортсменам
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Никола Пилич.
Никола Пилич. Фото: Juergen Hasenkopf/imago/Hasenkopf

Сербский теннисный тренер Никола Пилич, работавший, в частности, с Новаком Джоковичем, в резкой форме раскритиковал санкции к российским и белорусским спортсменам, введенные из-за развязывания Россией войны в Украине, пишет Interfax.

"Это позор! Это просто позор! Делали ли они нечто подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили там более миллиона мирных жителей? Запретили ли они тогда их теннисистам играть?" - приводит слова Пилича Kurir.

Ранее по рекомендации МОК российские и белорусские спортсмены, клубы и сборные были исключены из большинства международных соревнований.

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