Путь домой: что побуждает людей возвращаться в Киев

"Война стала данностью"

С ним согласен сотрудник одного из рекламных агентств Сергей Ничик, который после начала войны помог жене переправиться через границу и находился в Западной Украине. "Возвращаться нужно потому, что война уже стала для нас данностью и от нее нигде не спрячешься. Сиди хоть в Западной Украине, хоть в Киеве или где угодно", - отмечает он.

В то же время Сергей признается, что "не сильно стремится" возвращаться в Киев из-за того, что боевые действия на подступах к столице Украины и в самом городе могут возобновиться. "Мне кажется, что любой человек не хочет находиться там, где ему плохо, но жизнь продолжается, нужно жить дальше и что-то делать", - заметил он.

С одной стороны, нужно работать, чтобы были средства к существованию, с другой - необходимо делать что-то для страны, объясняет Сергей. "Нужно быть полезным для страны, учитывая, что я не военный, я планирую помогать в гуманитарной сфере", - отметил он, добавив, что намерен записаться в добровольцы-спасатели для того, чтобы разбирать завалы в пригородах Киева. "Я планирую приобщиться к этому делу", - подчеркнул Сергей.

Арт-директор одного из креативных агентств Александр Онацкий, вывезший семью на Западную Украину, тоже недавно вернулся в столицу. Александр отметил, что планирует активно подключиться к волонтерской работе. "Здесь руки будут нужнее, чем на западе", - подчеркнул он.

"В Киеве я дома. Мне здесь лучше работается, дышится свободнее", - отметил Александр. Он рассказал, что в настоящее время его агентство работает над информационной кампанией по популяризации среди европейской аудитории введения эмбарго на российские энергоносители. "В нашем агентстве есть представительства в Европе. Они нам могут информационно помогать, и мы от себя делаем разнообразные креативы, которые идут дальше на Запад", - рассказал он.

"Быть полезным у себя в городе"

В свою очередь Артем Жердев, который в прошлом был финансистом, и до начала войны овладевал новым для себя ИТ-направлением, тоже недавно вернулся из Западной Украины, чтобы "быть полезным у себя в городе".

Жена Артема Лилия родила дочь в середине марта, именно в то время на подступах к Киеву велись ожесточенные бои. "Я поселил жену в роддоме больницы и потом ходил и спрашивал, что нужно сделать, как помочь и таким образом "прибился" здесь на работу", - рассказывает он, добавив, что с началом войны многие работники клиники разбежались, и чтобы поддерживать ее функционирование требовались рабочие руки.

После рождения дочери и выписки из роддома он отвез жену с ребенком на Западную Украину, организовал там их проживание и затем вернулся в Киев. "Я себе нашел другую работу - помогаю в клинике, но не только в ней. Если нужно - привожу ребятам из местной территориальной обороны воду, горючее", - рассказывает он.