Десятки тысяч IT-специалистов покидают Россию

До 70 000 IT-специалистов, веб-разработчиков и инженеров-программистов уехали из России с начала войны на Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в российской технологической отрасли. В ближайшем будущем за ними могут последовать еще от 70 000 до 100 000 специалистов.

Массовый отток квалифицированных рабочих фундаментально изменит технологический сектор России, поскольку новые отрасли потеряют большую часть рабочей силы.

Некоторые специалисты уехали из страны, потому что не были согласны с вторжением России в Украину и не хотели больше жить при путинском режиме. Они опасались, что им не разрешат выражать свои взгляды, если они останутся в стране.

Деловые мотивы также играют cвою роль. После санкций против путинского режима многие американские и европейские компании прекратили продажу своей продукции в России или заблокировали доступ к банковским и интернет-услугам. В результате у российских IT-специалистов часто не было доступа к программам или инструментам, необходимым им для работы. Получать заработную плату от работодателей также становилось все труднее.

Поскольку они работают в относительно прибыльной отрасли, у многих IT-специалистов достаточно денег, чтобы уехать из страны. Кроме того, многие могут выполнять свою работу с помощью ноутбука из любого места, где есть подключение к интернету.

Российские IT-специалисты являются «частью мирового рынка», цитирует статья латвийского венчурного капиталиста. «Они либо работают на глобальные компании, либо являются технологическими предпринимателями, пытающимися создать компании на мировом рынке».

Он добавил, что тысячи квалифицированных рабочих из России бежали в Армению, особенно в столицу Ереван. По оценке министра экономики Армении Вагана Керобяна, в Армению из России прибыло 43 тысячи человек. Среди них были сотрудники американской компании-разработчика программного обеспечения Miro, которая зафрахтовала рейсы в Ереван для своих российских сотрудников и разместила их в двух гостиницах в центре города.